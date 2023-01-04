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矽谷聖荷西受暴風影響 4日下午進入緊急狀態

記者江碩涵／灣區即時報導
大氣河影響，4日上午開始南灣矽谷聖荷西一帶已經開始出現狂風。（讀者提供）
大氣河影響，4日上午開始南灣矽谷聖荷西一帶已經開始出現狂風。（讀者提供）

受到大氣河影響，4日上午開始南灣矽谷聖荷西一帶已經開始出現狂風，被定義為5級狂風，許多來灣區生活多年的華人都說從未看過如此大的暴風，聖荷西市中午也宣布進入緊急狀態，灣區也有些學校宣布4、5日停課，家長也得注意。

聖荷西市長馬漢表示，聖荷西也在暴風期間會進行額外的預防措施，保護居民，尤其是無家可歸者，希望能讓居民都保持好安全，並重新安置處於危險的營地。

聖荷西居民馬兆先說，上午9時左右，突然天空烏雲密布，雖然沒有下大雨，但吹起了陣陣狂風，風速有如台灣的颱風，許多來不及收拾的東西都差點被吹走，後院也被吹得亂七八糟，連剛種的樹木都快要被吹垮了，從未在灣區見過如此大的風，擔憂4日晚間、5日清晨會最嚴重。

也有不少學校已經開始宣布停課。聖荷西居民張妍蕙說，她的小孩雖然就讀私立學校，但學校中午時就發布提前下課的訊息，要求家長趕緊帶小孩回家避難，感覺好像快世界末日。

聖荷西市府提醒南灣的民眾，務必將戶外物品收拾好，另外也要在家中儲存一些糧食，為了安全起見，很有可能會隨時停電，也要做好停電的措施。據了解，聖荷西市中心目前已有些地區陸續停電。

有更新的訊息，將隨時更新暴風的進度。

大氣河影響，4日上午開始南灣矽谷聖荷西一帶已經開始出現狂風。（讀者提供）
大氣河影響，4日上午開始南灣矽谷聖荷西一帶已經開始出現狂風。（讀者提供）
４日上午9時左右，突然天空烏雲密布，雖然沒有下大雨，但吹起了陣陣狂風，戶外的棚子...
４日上午9時左右，突然天空烏雲密布，雖然沒有下大雨，但吹起了陣陣狂風，戶外的棚子都要被吹跑了。（記者江碩涵／攝影）
因狂風，PG&E已將不少地方斷電。（讀者提供）
因狂風，PG&E已將不少地方斷電。（讀者提供）

聖荷西 灣區 緊急狀態

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