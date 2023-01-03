灣區公職人員「抽籤」決定 華裔候選者缺點運氣

斯里尼瓦桑將出任桑尼維爾第三區市議員。（斯里尼瓦桑競選網站）

在經歷兩個月共三次的重計選票後，桑尼維爾第三區市議員的競選仍無法分出勝負，華裔 候選者王俊人（Justin Wang）與印度 裔候選人斯里尼瓦桑（Murali Srinivasan）獲得的票數完全相同。最終在3日，市議會決定用最簡單直接的方法確定贏家—抽籤。

3日上午，桑尼維爾市議會大廳舉行一場簡短但氣氛緊張的活動，兩位候選人將自己的名字寫在紙上，放在由市府書記官卡那漢（David Carnahan）提供的白色信封中。

信封隨後被封裝，並放進一個藍色投票 袋中；為了公平，候選人輪流搖晃投票袋，隨後卡那漢從中抽取了一封信封。

「被選中第三區市議員的是，斯里尼瓦桑。」卡那漢宣布。卡那漢的家人和支持者隨即慶祝起來，卡那漢也擁抱著妻子和孩子。王俊人與卡那漢握手，表達祝賀。

「我為桑尼維爾第三區的選民們感到高興，因為不知道由誰來代表是充滿焦慮的。」卡那漢說，「這是一個很好的結局，城市終於可以繼續前進。」

王俊人距離競選成功就差了一點運氣，他表示，「不會有任何難受的心情。」

最初的選舉結果和選務處第一次人工機票的結果都顯示，65歲的卡那漢領先一票，26歲的王俊人要求再次重計，得到相同的結果後，準備自掏腰包，要求第三次人工重計。

聖縣選務處在12月下旬找到三張先前被忽略的選票，其結果讓兩人平票。「最後的結果是平局，坦率地說，勝負將由市府書記官決定。」王俊人說。

卡那漢決定效仿東灣列治文（Richmond）的做法，由抽籤決定最終的贏家。「儘管這是一個簡單的過程，但結果的影響很重要。」