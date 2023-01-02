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金山灣區豪雨 40年一遇洪水沖進華人後院

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金山灣區豪雨 40年一遇洪水沖進華人後院 高速路也被淹

記者劉先進／東灣阿拉莫即時報導
家住阿拉莫的華人Daniel說，12月31日，後院的一條溪水流暴漲，形成「洪水猛獸」，衝走家中的圓木，以及木頭台階。這是阿拉莫40年來遭遇的最大洪水。（圖：讀者提供）
家住阿拉莫的華人Daniel說，12月31日，後院的一條溪水流暴漲，形成「洪水猛獸」，衝走家中的圓木，以及木頭台階。這是阿拉莫40年來遭遇的最大洪水。（圖：讀者提供）

元旦前一場豪雨襲擊灣區舊金山一天就錄得5.46吋的降雨量，接近舊金山1994年的單日5.54 吋的創紀錄降雨量。灣區多個區域發生洪澇災害，街道上車輛淌水而行，高速路也被水淹。家住阿拉莫 (Alamo)的華人Daniel對本報表示，12月31日，後院的一條溪水流暴漲，形成「洪水猛獸」，沖走家中的圓木，以及木頭台階，好在他的房子在坡上，距離溪水很遠，暫時沒有風險。算上各種木材，他損失近1000元。但根據鄰居說法，這是阿拉莫40年以來遭遇的最大洪水。

暴雨衝擊灣區，多地被水淹。在南舊金山，101號公路在牡蠣角附近的南北路段都被關閉，因為發生嚴重的洪水。多個華人也在社媒上發布視頻，抱怨舊金山市區雨水太深，車輛在水中緩速慢行，洪流幾乎將車子輪胎淹沒，駕駛者擔心水流入車子，風險頗大。

Daniel 說，聖拉蒙（San Ramon）溪途徑他家後院土地，也是附近最主要的溪流匯聚地。平時到了雨季，溪水上漲，也能見到洪流。但上周末這場暴雨，可謂前所未見。因為12月30日晚上雨一直不停，到31日早上，就見到溪流水位很高。到下午3時，洪流達到峰值，此次溪流比去年洪流的水位高了3米以上。為摸清洪流情況，他還操作無人機，到空中拍攝。

Daniel提供的視頻顯示，洪流肆虐，且四處流動，將地上一些樹木的根部淹沒，水上還漂浮著一些木頭。洪水頂部，距離後院的鞦韆，只有很近距離。洪水也幾乎要淹沒到他在後院搭設的簡易樹屋。

Daniel說，洪水將他後院種植的植物，圓木，以及搭建在地上作為台階的枕木，全都沖走。還有溪流上游的大樹，被衝下來。此次損失的這些木材價值倒不是太高，總計1000元。值得慶幸的是，他的房子在坡上，且溪流是順流而下，距離他房屋地基高度較遠。更何況，他的地基高度有7米。目前來看，洪水沒有對房屋結構造成什麼傷害。「如果後面幾天雨水一直下不停，就可能有風險。朋友住在上游位置，洪水幾乎淹到家門口，距離草坪高度只有10到20公分。」

Daniel表示，根據居住多年的鄰居說法，這是阿拉莫40年一遇的洪水。「常規洪流，我們都見過，習以為常。這次的洪水確實太大，出人意料。因為根據市府相關防洪標準，溪流經過的地方附近一段距離，本來大家都沒有建設永久建築，但在安全距離內，還是有木頭被沖走，樹木被淹沒，可見洪水的強度和深度。」

Daniel說，灣區多年乾旱，需要這場豪雨，但雨水下得太快太急，也有一定風險，「這次是既開心又新奇。開心的是，亟需的雨水來了。新奇的是，洪流這麼大。希望後面雨水不要太大，不要造成太大風險。」

家住阿拉莫的華人Daniel說，12月31日，後院的一條溪水流暴漲，形成「洪水猛...
家住阿拉莫的華人Daniel說，12月31日，後院的一條溪水流暴漲，形成「洪水猛獸」，衝走家中的圓木，以及木頭台階。這是阿拉莫40年來遭遇的最大洪水。（圖：讀者提供）

洪水 灣區 舊金山

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