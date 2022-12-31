美聯航本周起 增加舊金山飛中國航班

美聯航增加飛往中國的航班。（舊金山國際機場）

中國近期宣布取消對國際遊客的防疫旅行限制，在美華人也開始詢問和購買機票，期望在農曆春節前能飛回中國與家人團聚。美國聯合航空公司（United Airline）也自本周起開始，促銷從舊金山 國際機場出發（SFO）飛往中國主要城市的直飛機票。這對於灣區的華人來說是個好消息，在三年漫長的旅行隔離政策結束後，終於踏上回家的旅程。

美聯航30日在網站上公布，自3月25日，每天將有兩條從舊金山出發直飛中國的航線 ，而洛杉磯、芝加哥和新澤西的紐瓦克（Newark, New Jersey），每天也有一條航線。

舊金山和芝加哥從3月24日起，開通一條前往北京 的航線。自3月25日，華盛頓杜勒斯（Dulles）與新澤西紐瓦克開通每日飛往北京的航班。從舊金山前往北京的線路一直由美聯航的888號航班運營，8這個數字也象徵著好運。此外，自3月26日開始，從舊金山飛往成都的直飛航班將增加至每周三班。

截止12月28日，美聯航仍在運行的飛往中國的航線，僅有一周四次從舊金山起飛，經南韓首爾停轉，再到達上海的航班。

根據中國的最新規定，從1月8日開始，前往中國的國際旅客在抵達時，將不再需要接受Covid病毒測試，但仍需要出示在登機前48小時內的Covid病毒陰性報告。

由於中國疫情近日大爆發的情形，1月5日開始，美國將要求從中國、香港和澳門出發或在這些地方轉機的旅客，在入境前出示48小時內的病毒陰性報告。

此外，美聯航在1月5日會恢復從舊金山飛往日本大阪的直飛航班，以及從3月3日起恢復每天直飛香港的航班，並在3月25日增加到每天兩班。

美聯航將擴大招聘，以應對全球旅遊業的復甦。疫情前，中國是全球旅遊業的最大收入來源。根據聯合國世界旅遊組織的數據，2019年中國遊客的海外消費為2546億元，占全球旅遊消費的五分之一。根據報導，在中國宣布取消旅遊禁令後，出國旅行的搜索量增加了10倍，激增到三年來的最高點。

美聯航在2023年將在灣區新招聘僱員新招聘2200人，增長22%，全國範圍內將招聘1萬5000名新員工。