小西貢2周2槍擊案 北加奧克蘭凶案今年增至120宗

屋崙警長阿姆斯壯稱，29日早晨發生的凶殺案，為屋崙2022年第120宗凶殺案，去年同期為134宗。（本報資料照片）

新年臨近，屋崙 小西貢社區並不平靜，在近兩周多的時間裡，發生兩宗致命槍擊 案，使得今年該市的凶殺案數字上升至120宗。最近一宗發生在29日早上8時前，事發地點為小西貢社區10街（10th Avenue）1400號街區。

屋崙警方表示，該案被害者當場死亡。在事發翌日（30日）早上，阿拉米達縣驗屍官辦公室無法提供被害者的姓名；屋崙警方稱，該案為今年至今第120宗凶殺案，去年同期為134宗。警局局長阿姆斯壯（Leronne Armstrong）表示，儘管凶殺案數量比一年前略有下降，但「在屋崙發生了120宗凶殺案仍然是悲慘的。」他說：「我們不需要再看到這樣的一年。」阿姆斯壯還表示，屋崙警方將在新的一年繼續採用和過去幾個月相同的防罪策略。

在兩周前的12月17日，同樣在小西貢社區11街（11th Avenue）1200號街區發生一宗致命槍案，導致一名男性死亡。

今年下半年小西貢槍案和劫案接連發生；7月17日，52歲華裔 Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung）在小西貢13街2000街遭劫匪殘忍射殺。事發後一個多月，8月21日知名華裔牙醫徐麗麗（Lili Xu）在5街1000號街區被槍殺，事件很快證實其男友為財害命雇凶殺人。此外，小西貢商戶屢次經歷連環入室搶劫等種種暴力事件，民眾要求提升該區公共安全的呼聲不斷。

屋崙警局在8月的一次社區會議上表示，準備設置小西貢社區分局，越南商戶滿金（音譯，Vinny Manguyen）當時表示願在其商業大樓內免費提供空間，作為警局分局辦公使用。

小西貢社區領袖、非營利機構團結委員會（Unity Council）商業助理阮金（音譯，Jim Nguyen）30日向本報表示，在29日早8時發生的槍案受害者為小西貢某咖啡店的東主，他在上班途中遇害。阮金表示，該案仍在調查中，其他信息尚不清楚。但他猜測，遇害東主隨身攜帶著現金，因此成了嫌犯下手的目標。

阮金還透露，屋崙警局的小西貢社區分局已經投入約15名警員輪班；「在警局分局成立後，大家反應十分積極，犯罪和襲擊和槍擊事件已減少。」他也表示，近期小西貢街道的警員能見度高，可以見到警方的巡邏車輛，但在過去兩周內槍擊事件再次發生，令他深感遺憾。

除小西貢社區，29日周四在屋崙北部Temescal社區也發生一宗槍案，導致一人情況危殆。警方30日表示，周四晚間8時，據該市的ShotSpotter槍擊檢測系統，在屋崙技術高中（Oakland Technical High School）附近的42街400街區監測到槍聲。