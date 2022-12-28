華人不得入內？ 女作家進矽谷桑尼維爾公園被白人拒絕

發生該事件後，李嘉音（右起）立刻向桑尼維爾市長克蘭反應。（李嘉音提供）

年底假期是許多人的歡樂時光，趁著佳節與家人到處走走逛逛，共享天倫之樂，但沒想到有華人 去市民中心博物館時，遇上另有社區民眾私自將公共戶外公園空間「鎖起來不給進」，讓她想起「華人與狗不得進入」的歷史事件。曾出版英文歷史小說「Fire Scar」（火疤）講述100多年前加州 聖荷西排華歷史，後來間接促成市政府向華裔移民與後代道歉的作家李嘉音，日前在矽谷桑尼維爾散步時，就碰上疑似遭人種族歧視 的事情。

李嘉音說，當天是聖誕節放假，因此帶著兩個女兒去桑尼維爾市民中心附近散步，中心有一個很漂亮白色房子「Heritage Park Museum」，還有戶外空間四季開花，過去曾在那邊拍了不少照片。因為大女兒剛訂婚，所以又選擇了去那裡為他們拍一些照片。

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只是，平常開放的公共區域，那天入口的鐵門卻被人鎖起來，怎麼也打不開，不過裡面確實有人和兩隻大狗在跑來跑去。「我想試圖打開門，裡面的白人女人只跟我說，她的狗沒有繫繩子，意思是說我不能進去。我問說，狗比人重要嗎？而且這個也不是狗公園。」但是，對方置之不理，繼續霸占。

李嘉音表示，她與兩個女兒對如此無禮的情況非常倒胃口，但為了不提升衝突，就勸說「不要理這人，我們去湖邊散步罷了」。但李嘉音還是非常生氣，「這裡是大家的公園，為何她能把大鐵門鎖起來當作是自家的花園做私人使用？讓我的照片也拍不成。」

「我一路生氣，也耽誤了我們假日相聚的時光，晚上還氣得睡不著覺，於是就給桑尼維爾市長寫了一封信，信裡面附給他了一段影音，就是李小龍在Fist of Fury『華人與狗不得進入』的那一段2分鐘的電影片段，以及維基百科上面的歷史闡述，證明在以前確有其事。已經是2022年了，我們不能容許如此的事情依舊發生。」

李嘉音認為，即使只是一個偶發的事件，但是在美國，華人碰到不公不義的事件，一定要自己站出來發聲，不能夠得過且過，更何況，事情是發生在近來才被媒體評為全世界最好城市的桑尼維爾。

桑尼維爾市長克蘭（Larry Klein）在得知情況後，允諾將相關單位聯絡會處理此事。他透過信件表示，非常遺憾發生這類事件，而且無法相信竟有社區民眾將公共空間視為自己的私有地。更何況對於整體社區來說，所有社區民眾對於寵物的感覺，才應該是最優先的，而不是將寵物主將自己的寵物視為第一位。