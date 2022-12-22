舊金山灣區「鄧金斯蟹季」月底起跑 捕撈網數量有限制

官員宣布，灣區的鄧金斯蟹季將從31日開始。（美聯社）

官員宣布，灣區 鄧金斯蟹季（Dungeness crab season）將從12月31日開始；但因為監管單位難以平衡瀕臨絕種的鯨魚和海龜安全與商業漁業的經濟需求，因此規定漁民在灣區沿岸只能使用平時一半數量的捕撈網。

加州 漁獵局（Department of Fish and Wildlife）環境科學家巴特林（Ryan Bartling）表示，雖然他和其他官員還在衡量捕蟹產業的情況，但他們最關心的還是受聯邦保護的海洋生物。

由於數十頭鯨魚還在法拉隆群島（Farallon Islands）和雷耶斯⻆（Point Reyes）附近海岸覓食，為了保護牠們不被捕蟹網線困住，加州漁獵局已多次延後捕蟹季開始的日期。過去幾年來，捕蟹季延後已成家常便飯。

資深漁民奧格（Dick Ogg）認為，這些延後措施有問題，因為中斷作業會產生連鎖效應，不但消費者無法在本地商店買到螃蟹，漁民船隊、魚餌商人、碼頭都受到影響。灣區海鮮市場員工表示，他們要麼沒有螃蟹可賣，要麼就是必須以高價購買從加拿大和華盛頓州 運來的螃蟹出售。

舊金山新發海產公司收銀員賴雪莉（Shirley Lai，音譯）說：「我們現在出售來自華盛頓州的螃蟹，但每磅要價16.99元，相比之下，本地捕獲的鄧金斯蟹每磅價格不到10元。」

屋崙Hapuku魚店的員工羅培茲（Elias Lopez）表示，他們要等到下個月才有螃蟹可賣。

事實上，灣區一般民眾的休閒捕蟹季已從11月5日開始，雖然禁止使用捕蟹網，但可以使用由軟網製成的輕型環網，將網和魚餌一起放在海底吸引螃蟹。