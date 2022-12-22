「你是猶太人？」 北加金山男子滑板打人 被控仇恨犯罪

舊金山地檢長謝安宜表示，指控嫌犯佩雷斯（Eduardo Navarro Perez）使用致命武器襲擊猶太男子，且犯下仇恨犯罪。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山 地檢長謝安宜22日表示，指控嫌犯佩雷斯（Eduardo Navarro Perez）使用致命武器襲擊猶太 男子，且犯下仇恨犯罪 。他曾詢問受害者是猶太人還是非裔，當受害者回答為猶太人時，就開始用滑板毆打對方。受害者報告說，在攻擊過程中，佩雷斯還發表了對猶太人的輕蔑言論。如果佩雷斯被定罪，他將面臨最高七年的州立監獄監禁。

舊金山地檢長辦公室的聲明說，除了指控佩雷斯使用致命武器攻擊人，還提出了有關仇恨犯罪的加重指控。因為檢察官有證據清楚地表明，佩雷斯的罪行是出於對猶太人的敵意。

謝安宜表示，在舊金山，在加州或其他地方，沒有反猶太主義或任何以仇恨為動機的犯罪的容身之處。「我們將盡一切力量追究佩雷斯的責任，並確保這次襲擊的後果。 這次起訴將向所有試圖挑撥離間的人發出一個資訊，即多樣性和團結使我們強大，我們不會坐視不管，允許任何人因為他們的身份而被挑選出來、並成為受害者。」

佩雷斯自12月17日被捕以來一直被拘留。地檢官在本案中尋求審前拘留，因為他構成了公共安全風險。如果被定罪且仇恨犯罪指控被認定為真實，他將面臨最高七年的州立監獄監禁。地檢長辦公室表示，雖然已經提出指控，但這仍然是一項積極的調查。任何知情者請撥打舊金山警察局的舉報電話1-415-575-4444，或將舉報短信發送到TIP411，並在短信開頭注明SFPD。舉報者可以保持匿名。