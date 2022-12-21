北加富裕聖他克拉拉縣 遊民死亡人數倍增

聖他克拉拉縣光是過去一年就有246位死亡。（記者李榮／攝影）

聖他克拉拉縣是矽谷 的所在地，也是非常富裕的區域，不過隨著生活成本的急劇上揚，路上的無家可歸人士愈來愈多。跨宗教的「Silicon Valley Interreligious Council，SiVIC 」（矽谷跨宗教理事會）每年都在聖縣舉辦遊民 追思活動，今年的追思會在21日聖他克拉拉縣府前舉行。主辦單位製作模擬的墓碑，寫上去年死去遊民的姓名與年紀，他們呼籲政府正視無家可歸與可負擔房屋的問題，「光是上周聖縣就有六位遊民遭凍死，你們能夠想像嗎？不可思議！」

矽谷跨宗教理事會所舉辦的遊民追思活動，特別選在冬至的當天，也是一年之中最長的一夜。矽谷跨宗教理事會統計，從去年的12月1日到今年的11月30日，在聖他克拉拉縣竟然有246位無家可歸的人士死亡。其中有143人是有色人種，146人是耆英人士，另外還有三名嬰兒，凸顯社會的不公平。

理事會代表Girish Shah表示，矽谷跨宗教理事會從2014年開始，至今已經是第九年舉辦類似的追思會。值得注意的是，在2014年時，當年死亡的遊民人數只有35人，但這次紀念的死亡人數已經超過246人，暴增了數倍，顯示情況的嚴重，「這是一個必須要有更多人關注的議題。」

到場的慈濟基金會北加州代表林美娟也說，每年的冬至，當大家在吃著湯圓，慶祝送走最長的一夜、迎接越來越長的白天的時候，也是矽谷跨宗教組織舉行為當年往生在街頭的街友們追思會的日子。包括慈濟在內的理事會成員都會響應捐款或捐物資，希望寒冬送暖，替遊民提供生活所需。

她表示，每年理事會都替遊民準備墓碑，每個墓碑上面寫一個受難者的名字和年齡，去年時年齡最小的死者更只是剛生下來的一對雙胞胎，「名字都來不及取。最大的則是90幾歲的老人家。很多的18歲到20幾歲的年輕人，男男女女都有，我的心陣陣的刺痛，想著那些原本強壯、充滿生命力的年輕人，如何的在寒冷的街頭，不敵命運及酷寒而孤獨的痛苦死亡，我的眼淚不停的流著，真是幸好戴著墨鏡與口罩，旁人無法看到我的哭泣。」

林美娟說，受難者人數從第一年的35個人到現在的接近250個人，「他們都是活生生的生命，只是比我們少了一點福報，而流落街頭飢寒交加，很多人是被活活凍死。在疫情中他們能得到的幫助更是變少，只能在某個角落獨自默默的走到生命的盡頭。」

她表示，今年慈濟捐了200個「生活包」，裡面有給無家可歸人士保暖的五雙襪子與一頂帽子。另外，她也發起募款，共募得約3000元，上禮拜六開始就到一些地點發放，希望替遊民能夠送上一些關懷。

到場參加活動、過去曾無家可歸的Robert表示，自己斷斷續續無家可歸了約20年，以他的經驗來說，絕大多數遊民會流落街頭，其實不是自身的錯。許多人無家可歸是因為生病或是失業，一時時運不濟，「沒有兩個人的原因是一樣的。一樣的只是：他們都是人，應該要被尊重，應該要有地方住。」

他指出，政府在國防、或者支持其他國家的方面都花有了很多預算，或者斥巨資興建高鐵，但是就在大家的身邊，居然有那麼多無家可歸的人就死在街上。「每個人到世界上都有目的，大多數的遊民會住在街上並不是自己的錯，可是卻沒有住房，甚至在街上結束了生命。」