金山僑教中心志工大使回娘家

庫比蒂諾副市長趙良方也特別帶來市長魏紅賀狀，表彰FASCA學員發揮文化大使力量，促進台美文化交流。(記者熊移山/攝影)

金山灣區 僑教中心日前舉辦「金山灣區海外青年文化志工大使(FASCA)回娘家」活動，除了向社區分享FASCA一年來成果，並頒發不同的獎項給長期為社區服務的學員。現場同時也展示了文教中心版的「元宇宙 」（Metaverse），希望藉由現代科技吸引年輕族群，繼續推廣中華文化認識台灣並服務灣區僑胞。

本次活動除了邀請學員家長參與，灣區多位僑務委員、僑界領袖也一起共襄盛舉，會中駐舊金山辦事處處長賴銘琪首先代表頒發「僑委會委員長獎」，給目前就讀大學並擔任FASCA助理諮詢講師的王佑文 (Emma Wang )，肯定她多年來服務社區並對FASCA做出的貢獻。另外象徵志工最高榮譽的「美國總統志工獎」分別有金、銀、銅級獎，代表著一年之內要為社區服務250、175及100小時以上的時間，賴銘琪也與僑教中心主任莊雅淑，共同頒發給朱晨宇(Emily Chu)等26位學員，感謝他們一年來的貢獻。

賴銘琪在致詞時表示，FASCA就是希望在海外有相同背景的年輕人彼此能成為夥伴，在未來就學就業 相互幫忙共同成長。當然僑社長期以來面臨老齡化問題，12年前FASCA專案的成立，就是要將這一股年輕的力量注入僑社，將寶貴的經驗傳承下去。獲得美國總統志工金級獎的蔡秉諺(Daniel tsai)表示，雖然當年加入FASCA是母親的提議，但是加入後他才發覺受益良多。除了認識很多朋友，透過不同的志工服務也讓自己在溝通表達和個性成長上幫助不少。