金山僑教中心志工大使回娘家
金山灣區僑教中心日前舉辦「金山灣區海外青年文化志工大使(FASCA)回娘家」活動，除了向社區分享FASCA一年來成果，並頒發不同的獎項給長期為社區服務的學員。現場同時也展示了文教中心版的「元宇宙」（Metaverse），希望藉由現代科技吸引年輕族群，繼續推廣中華文化認識台灣並服務灣區僑胞。
本次活動除了邀請學員家長參與，灣區多位僑務委員、僑界領袖也一起共襄盛舉，會中駐舊金山辦事處處長賴銘琪首先代表頒發「僑委會委員長獎」，給目前就讀大學並擔任FASCA助理諮詢講師的王佑文 (Emma Wang )，肯定她多年來服務社區並對FASCA做出的貢獻。另外象徵志工最高榮譽的「美國總統志工獎」分別有金、銀、銅級獎，代表著一年之內要為社區服務250、175及100小時以上的時間，賴銘琪也與僑教中心主任莊雅淑，共同頒發給朱晨宇(Emily Chu)等26位學員，感謝他們一年來的貢獻。
賴銘琪在致詞時表示，FASCA就是希望在海外有相同背景的年輕人彼此能成為夥伴，在未來就學就業相互幫忙共同成長。當然僑社長期以來面臨老齡化問題，12年前FASCA專案的成立，就是要將這一股年輕的力量注入僑社，將寶貴的經驗傳承下去。獲得美國總統志工金級獎的蔡秉諺(Daniel tsai)表示，雖然當年加入FASCA是母親的提議，但是加入後他才發覺受益良多。除了認識很多朋友，透過不同的志工服務也讓自己在溝通表達和個性成長上幫助不少。
接著莊雅淑主任也展示了這幾個月來在虛擬世界上創建的金山灣區僑教中心「僑宇宙」，同時分享僑宇宙試營運期間，帶領FASCA舉辦「南北灣舞獅競賽元宇宙」，及邀請陶翼青博士舉辦首場「元宇宙講座」。莊雅淑表示僑教中心必須跟得上時代潮流，僑宇宙除了鼓勵孩子一起體驗未來的世界，也希望藉由孩子無限創意，為我們未來世界帶來更多無限可能。主辦單位也別出心裁，除了現場以實體聖誕樹點燈，也在僑宇宙空間舉辦「僑宇宙聖誕party--聖誕樹留言活動」，與貴賓、FASCA學員及家長一起體驗僑宇宙虛擬空間。整個活動在歡笑聲不斷中圓滿落幕。
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