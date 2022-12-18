員工抗議引發抵制 人氣珍奶店Boba Guys關舊金山創始店

因人事糾紛受到抵制的人氣珍珠奶茶店Boba Guys，已關閉位於米慎區的創始店。（取材自推特）

由於員工的抗議在網路引發對舊金山 人氣珍珠奶茶店Boba Guys的抵制，Boba Guys日前宣布關閉位於米慎區的創始店。

Boba Guys共同創辦人周國忠（Andrew Chau）和陳斌（Bin Chen，音譯）已證實關店的消息，他們在上個月一封電子郵件中通知了員工，並宣布還將關閉位於南加州 新港灘（Newport Beach）的分店。

兩人在電子郵件中說：「這些決定都是經過長時間深思熟慮、探討它們將對我們的團隊和社區造成哪些影響之後做出的。」不過，他們並沒有說明關店的理由。他們表示，所有受影響的員工將轉移到附近的Boba Guys分店工作。

在一群員工拒絕工作，聲稱公司對他們討論組織工會做出報復後，周國忠和陳斌於10月暫時關閉了舊金山米慎區本店。周國忠和陳斌當時表示，他們尊重員工組織或參與集體談判的權利。

抗議員工在位於19街的Boba Guys櫥窗掛上批評標語，寫著「管理層對員工進行報復」、「Boba Guys員工交不起房租」等。員工們還不滿Boba Guys沒有提早通知他們商店陷入困境、不得不減少其工時的決定。員工的批評在社群媒體 上迅速傳播開來，導致Boba Guys在Yelp上的評價降剩一顆星。

此次關店對Boba Guys來說是大事，因為這家店是周國忠和陳斌在2011年創業時所開的第一家店。Boba Guys後來發展成連鎖店，是美國最知名的珍珠奶茶店之一，在灣區、洛杉磯和紐約市擁有20多家分店。