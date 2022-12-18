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「偷信件進行殺豬盤詐騙」北加華人信箱莫名被盜

記者劉先進／清湖市即時報導
華人Rose 和兩個鄰居、總共三個信箱被人打開，信件被偷走。她懷疑是殺豬盤所為。（圖：Rose提供）
華人Rose 和兩個鄰居、總共三個信箱被人打開，信件被偷走。她懷疑是殺豬盤所為。（圖：Rose提供）

加州雷克縣（Lake County）清湖市（Clearlake）華人Rose說，家門口的三個信箱被人打開，信件被偷走；不排除是有殺豬盤盜取駕照、工卡等個人訊息，以便進一步詐騙。因為最近有關網絡殺豬盤的新聞增多，詐騙犯不好下手，所以改為在現實中取巧。而屋崙華埠商戶鄺偉則認為，此前華埠永旺商場的多個信箱被人暴力撬開拿走信件，是為盜取加州汽油補貼，此次華人被偷，情況可能類似。

Rose說，兩周前本來有個重要郵件，快遞員叫她去門口取。拿了郵件後，快遞員說，家門口三個並排在一起的信箱全部被打開，信件不翼而飛，應該被人偷走。這些信箱屬於三個鄰居的。快遞員剛好看到一輛紅色車經過，懷疑是駕車者所為。就在前一天，她也沒看到信箱有信件。「快遞員說，從未見過我們的信箱同時被打開，而且你們幾乎每天都會有一、兩封的廣告信件，有時會有一些重要的信件。」

屋崙永旺商場，此前也出現信箱被偷的情況。商戶推測盜賊是為汽油補貼而來。 （記者劉...
屋崙永旺商場，此前也出現信箱被偷的情況。商戶推測盜賊是為汽油補貼而來。 （記者劉先進／攝影）

Rose提供的圖片顯示，三個信箱的小鐵門被打開，其中空空如也。她懷疑是殺豬盤的職員偷走。因為過去殺豬盤所有套路都被新聞廣泛報導，民眾容易識穿。殺詐騙犯的收入少了，就用這個新方法到處偷信，希望能遇到一封信有個人的重要資料，比如更新駕照ID、工卡號碼、地址、電話號碼、銀行信、失業金信、房屋與車保險信、地稅信等。找到這些個人訊息，殺豬盤就能從容進行下一步行動。也希望市民看到信箱被無故打開，要特別留意個人訊息是否被盜，保護好個人隱私，避免成為騙子下手對象。

Rose說：「我也曾想過是否有人盜取汽油補貼，但聽說汽油補貼都是直接發錢到個人納稅帳戶的，所以我傾向於認為，是殺豬盤的作為。」

屋崙永旺商場，此前也出現信箱被偷的情況。商戶推測盜賊是為汽油補貼而來。 （記者劉...
屋崙永旺商場，此前也出現信箱被偷的情況。商戶推測盜賊是為汽油補貼而來。 （記者劉先進／攝影）

本報曾報導，11月13日，屋崙華埠10街的永旺商場曾發生一起盜竊案，一對鴛鴦大盜將信箱撬開，偷走幾十個信箱的信件。記者當時在現場看到，永旺商場門口的一排信箱，有明顯被撬開的痕跡。信箱門被弄得變形，露出一條縫隙。有的信箱門沒有鎖緊，輕輕一碰就開，還能看到內部信件。類似被撬開的縫隙，至少有三條。

在商場內開診所的鄺偉表示，加州汽油補貼，不少是以儲蓄卡的形式發放，所以推測永旺商場或華人Rose發生的情況，都是為此而來。但遺憾的是，商場樓上居住的租戶，並未打開信件，不知是否真正有儲蓄卡被盜走。他分析，華人信箱被偷，殺豬盤的可能性較小，因為殺豬盤一般都是網上作業，利用交友軟件、社媒等方式和人搭訕，建立信任，再誘使人投資數字貨幣進行欺騙，「殺豬盤跑到線下作案的可能性不大，因為成本也太高了。但無論是什麼作案手段，華人朋友都要小心。」

殺豬盤 華人 加州

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