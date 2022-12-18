我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／2026由美加墨合辦 規模更大、酒客更歡

我該不該下台？馬斯克在推特交付用戶票決

畫家余春明辦個展 馬世雲稱讚

記者李榮／聖荷西即時報導
馬世雲（右二）的母親就是藝術老師。馬世雲說自己對藝術向來很有興趣。（記者李榮／攝影）
馬世雲（右二）的母親就是藝術老師。馬世雲說自己對藝術向來很有興趣。（記者李榮／攝影）

本月在硅谷亞洲藝術中心舉辦「千家山郭」畫展的畫家余春明，展出他在新冠肺炎疫情近三年以來所創作的油畫民居及山水作品40餘件，以及水彩及寫生50多件。一直喜愛藝術的加州財務長馬世雲（Fiona Ma）也特別到南灣前往看展，除了詳細端詳余春明的每一副畫作，同時也頒發賀狀。馬世雲並表示，藝術家的努力應該被更多的肯定，也期待華裔藝術家在美國能更深更茁壯。

展名「千家山郭」是出自杜甫名詩「千家山郭靜朝暉，日日江樓坐翠微」，也余春明自己的田園山水的理想。余春明的畫作主題多元，而其中

「民居」最具有標誌性，余春明有著中國民居第一人的稱號。余春明認為，中國工業化40年來，城市化進程中是遭遇最大的沖擊就是一般的民居，也因此希望將民居透過藝術記錄下來。

向來對藝術很有興趣的馬世雲看展時表示，自己的母親就是高中的藝術老師，一直認為藝術非常有意義與獨創性。本來馬世雲也想要往藝術方面有更多的探索，不過後來在父親要求下，才以賺錢作為更優先的選擇才走上會計的路。馬世雲表示，社會需要更多的藝術啟發人心，也希望有更多像余春明一樣的優秀藝術家投入創作。

馬世雲也說，像是余春明這類優秀藝術家的作品，應該多在主流政府單位展出，推介給更多的人。

余春明是文革後恢復高考第一年的大學生，畢業後幾十年來一直是職業畫家，在中國與美國都有一定的知名度。來自江西南昌的余春明是中國美術家協會會員、中國漆畫漆藝協會會員、中國水彩畫家協會會員、中國民間文藝家協會會員、中國民間書畫家協會副主席會員、美國水彩畫家協會會員、美國油畫家協會會員，南昌大學博物館館長、教授。余春明在1996年時到加州大學洛杉磯分校大學擔任訪問學者，開啟在美國的發展。

余春明曾在灣區住過一段不算短的時間，後來移居到聖地牙哥，近兩年又搬回灣區，目前住在聖荷西的聖他特雷莎地區。他指出，自己的繪畫中融入了東方與西方的元素，一直希望將東西方方的藝術語言融合在一起，經多年的練習與研究才逐漸琢磨出獨特的表現手法。

硅谷亞洲藝術中心「千家山郭—— 余春明畫展」一直會展到本月27日。地址：3777 Stevens Creek Blvd., Santa Clara, CA 95051。這次余春明睽違多年後回歸灣區，首次在灣區舉辦的個展。

馬世雲（左起）頒發表揚狀給余春明。（記者李榮／攝影）
馬世雲（左起）頒發表揚狀給余春明。（記者李榮／攝影）

灣區 加州大學 畫展

上一則

北加行人企圖穿越101高路公路 遭撞死

延伸閱讀

全灣區有感 東灣3.6級地震致捷運延誤 全系統耽擱20分鐘

全灣區有感 東灣3.6級地震致捷運延誤 全系統耽擱20分鐘
有藝思／藝術進駐機場 旅客不無聊

有藝思／藝術進駐機場 旅客不無聊
創作像打坐 徐澄琪展50件書法作品

創作像打坐 徐澄琪展50件書法作品
東灣規模3.6地震 全灣區有感 捷運延誤

東灣規模3.6地震 全灣區有感 捷運延誤
加州新一波疫情在灣區增幅最高 官員呼籲室內戴口罩

加州新一波疫情在灣區增幅最高 官員呼籲室內戴口罩

熱門新聞

在馬斯克發出陰謀論推文後，面臨嚴重攻擊和威脅的前推特安全主管羅斯據傳已逃離灣區住家。（美聯社）

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

2022-12-14 00:53
疫情快速飆升，但二價疫苗施打率卻不高引起衛生官員憂心。（記者李榮／攝影）

加州聖縣新冠、流感激增 5招保護家人

2022-12-16 15:24
880公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

北加880公路幫派槍戰 兩歲華童無辜中槍亡 警逮三嫌

2022-12-15 17:53
FTX創辦人班克曼-佛瑞德的雙親，明年暫停在史丹福法學院執教。(史丹福法學院臉書)

FTX創辦人雙親 明年暫停史丹福執教

2022-12-10 02:15
灣區部分地區發布洪水警報，太浩山區則有雪崩危險。（取自推特）

冬季風暴襲北加州 灣區發洪水警報 太浩湖防雪崩

2022-12-11 02:17
華裔是加州最大亞裔群體的十個縣中、人數最多的族裔，其中許多縣位在灣區，又以舊金山華裔人口集中密度最高。圖為舊金山中國城街景。(Getty Images)

加州亞裔人口增長和改變… 華裔、菲裔最多

2022-12-15 13:56

超人氣

更多 >
梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠

梅西夢幻謝幕…阿根廷PK踢倒法國 隊史第3冠
榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章

榮耀歸於阿根廷：PK戰勝法國 梅西的世界盃完美終章
「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說

「脫了褲子等我」…成都男女區長鹹濕對話 堪比黃色小說
北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」

北京疫情爆炸…殮房1格2屍 「1周燒不完」
感冒藥被誰買光了？「寄中國恐遭海關沒收」

感冒藥被誰買光了？「寄中國恐遭海關沒收」