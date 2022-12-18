畫家余春明辦個展 馬世雲稱讚

馬世雲（右二）的母親就是藝術老師。馬世雲說自己對藝術向來很有興趣。（記者李榮／攝影）

本月在硅谷亞洲藝術中心舉辦「千家山郭」畫展 的畫家余春明，展出他在新冠肺炎疫情近三年以來所創作的油畫民居及山水作品40餘件，以及水彩及寫生50多件。一直喜愛藝術的加州財務長馬世雲（Fiona Ma）也特別到南灣前往看展，除了詳細端詳余春明的每一副畫作，同時也頒發賀狀。馬世雲並表示，藝術家的努力應該被更多的肯定，也期待華裔藝術家在美國能更深更茁壯。

展名「千家山郭」是出自杜甫名詩「千家山郭靜朝暉，日日江樓坐翠微」，也余春明自己的田園山水的理想。余春明的畫作主題多元，而其中

「民居」最具有標誌性，余春明有著中國民居第一人的稱號。余春明認為，中國工業化40年來，城市化進程中是遭遇最大的沖擊就是一般的民居，也因此希望將民居透過藝術記錄下來。

向來對藝術很有興趣的馬世雲看展時表示，自己的母親就是高中的藝術老師，一直認為藝術非常有意義與獨創性。本來馬世雲也想要往藝術方面有更多的探索，不過後來在父親要求下，才以賺錢作為更優先的選擇才走上會計的路。馬世雲表示，社會需要更多的藝術啟發人心，也希望有更多像余春明一樣的優秀藝術家投入創作。

馬世雲也說，像是余春明這類優秀藝術家的作品，應該多在主流政府單位展出，推介給更多的人。

余春明是文革後恢復高考第一年的大學生，畢業後幾十年來一直是職業畫家，在中國與美國都有一定的知名度。來自江西南昌的余春明是中國美術家協會會員、中國漆畫漆藝協會會員、中國水彩畫家協會會員、中國民間文藝家協會會員、中國民間書畫家協會副主席會員、美國水彩畫家協會會員、美國油畫家協會會員，南昌大學博物館館長、教授。余春明在1996年時到加州大學 洛杉磯分校大學擔任訪問學者，開啟在美國的發展。

余春明曾在灣區 住過一段不算短的時間，後來移居到聖地牙哥，近兩年又搬回灣區，目前住在聖荷西的聖他特雷莎地區。他指出，自己的繪畫中融入了東方與西方的元素，一直希望將東西方方的藝術語言融合在一起，經多年的練習與研究才逐漸琢磨出獨特的表現手法。