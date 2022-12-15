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今天到周六…強風暴雨大雪襲紐約 氣象局發警報

北加880公路幫派槍戰 兩歲華童無辜中槍亡 警逮三嫌

記者李榮／佛利蒙即時報導
880公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）
880公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

880公路屋崙路段去年11月時的一個周六下午在光天化日之下竟然發生幫派槍戰，導致一名坐在對向路過轎車中的23個月大男童Jasper Wu遭子彈擊中前額，可憐的Jasper中槍之前正在睡覺休息，家人發現後雖緊急將小朋友送醫搶救，然而依然不治。經過一年多的調查，阿拉米達縣地檢處15日宣布，已逮捕三名嫌犯，將於16日過堂。

該起槍擊案發生之後震驚社區。特別是事發當時正是周末的午後、且竟發生在車流熙攘的公路上，激起社區民眾對治安惡化的憤怒。

阿拉米達縣遞減長歐瑪莉（Nancy O'Malley）指出，涉事的兩派人馬長期以來以槍枝暴力相向，然而這次還導致無辜的民眾遭流彈擊中受害，受害小朋友的家人承受巨大的傷害，「家屬和他們的孩子被如此無謂的暴力殺害，這可怕惡夢恐永遠無法調和。」

遭無辜槍擊男童與母親及家人住在佛利蒙。男童母親安笑笑（Cherry An）來自河北邯鄲，來美國已經約十年，平時是全職媽媽，Jasper是她唯一的小孩。安笑笑平時在美國照顧小孩，先生一直都在中國大陸工作，因新冠肺炎疫情的關係，Jasper出生後並還沒有機會來美國探望小孩，怎麼也沒沒想到第一次見到兒子，竟是這種悲痛的景況。

事件發生在去年11月6日下午2時許，當時安笑笑與Jasper Wu駕駛一輛白色凌志轎車行經880公路南下路段時遭流彈波及，Jasper被穿過叫車前擋風玻璃的子彈擊中後送往屋崙兒童醫院「UCSF Benioff Children’s Hospital」搶救。警方調查後認為，880公路北上路段發生槍戰，結果流彈打到在南下路段的凌志轎車。當時車上有三位成年人以及三位小孩，Jasper是該車上唯一中槍者。加州公路警察局調查時也認為，被子彈擊中安笑笑的車輛並非原本的槍擊目標，而是遭另外兩台車槍戰時所波及。

Jasper身亡時還不滿兩歲。事發後家人在屋崙舉行告別式。家屬在告別式上回憶，Japser是非常可愛、活潑、開朗的小男孩，走在街上遇到人都會打招呼，而且平常很有愛心，每次有吃的東西都會與其他小朋友分享。外公也悲痛地表示，小外孫非常可愛，從咿咿呀呀學語，到跌跌撞撞學步，過去的回憶都在心頭，「你會拿水杯跟老爺乾杯，我們每天睡前聊天，我叫你小可愛，謝謝您兩年的陪伴。」「那一槍打到腦袋，是撕心裂肺疼痛。你才兩歲啊我的小外孫。飛來的橫禍讓我們淚流在心，我的寶貝Jasper。」

男童告別式時，親友依照傳統習俗焚燒紙錢。（記者李榮／攝影）
男童告別式時，親友依照傳統習俗焚燒紙錢。（記者李榮／攝影）
遭無辜槍擊的Jasper，喪命時才正要滿兩歲。（家屬提供）
遭無辜槍擊的Jasper，喪命時才正要滿兩歲。（家屬提供）

屋崙 槍擊 警察

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