北加880公路幫派槍戰 兩歲華童無辜中槍亡 警逮三嫌

880公路上發生槍擊案後，大批警方趕抵現場。（視頻截圖）

880公路屋崙 路段去年11月時的一個周六下午在光天化日之下竟然發生幫派槍戰，導致一名坐在對向路過轎車中的23個月大男童Jasper Wu遭子彈擊中前額，可憐的Jasper中槍之前正在睡覺休息，家人發現後雖緊急將小朋友送醫搶救，然而依然不治。經過一年多的調查，阿拉米達縣地檢處15日宣布，已逮捕三名嫌犯，將於16日過堂。

該起槍擊 案發生之後震驚社區。特別是事發當時正是周末的午後、且竟發生在車流熙攘的公路上，激起社區民眾對治安惡化的憤怒。

阿拉米達縣遞減長歐瑪莉（Nancy O'Malley）指出，涉事的兩派人馬長期以來以槍枝暴力相向，然而這次還導致無辜的民眾遭流彈擊中受害，受害小朋友的家人承受巨大的傷害，「家屬和他們的孩子被如此無謂的暴力殺害，這可怕惡夢恐永遠無法調和。」

遭無辜槍擊男童與母親及家人住在佛利蒙。男童母親安笑笑（Cherry An）來自河北邯鄲，來美國已經約十年，平時是全職媽媽，Jasper是她唯一的小孩。安笑笑平時在美國照顧小孩，先生一直都在中國大陸工作，因新冠肺炎疫情的關係，Jasper出生後並還沒有機會來美國探望小孩，怎麼也沒沒想到第一次見到兒子，竟是這種悲痛的景況。

事件發生在去年11月6日下午2時許，當時安笑笑與Jasper Wu駕駛一輛白色凌志轎車行經880公路南下路段時遭流彈波及，Jasper被穿過叫車前擋風玻璃的子彈擊中後送往屋崙兒童醫院「UCSF Benioff Children’s Hospital」搶救。警方調查後認為，880公路北上路段發生槍戰，結果流彈打到在南下路段的凌志轎車。當時車上有三位成年人以及三位小孩，Jasper是該車上唯一中槍者。加州公路警察 局調查時也認為，被子彈擊中安笑笑的車輛並非原本的槍擊目標，而是遭另外兩台車槍戰時所波及。