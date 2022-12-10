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蘋果總部庫比蒂諾市 市長由台裔議員魏虹接任

記者熊移山/ 庫比蒂諾即時報導
前任市長蒲仲辰也在當天卸任職務，目前將先回歸自己律師事務所的本業，預定10年後復出政壇。(記者熊移山/攝影)
前任市長蒲仲辰也在當天卸任職務，目前將先回歸自己律師事務所的本業，預定10年後復出政壇。(記者熊移山/攝影)

南灣庫比蒂諾市（Cupertino）2022地方選舉的三名新科議員莫涵（Sheila Mohan）、連任議員趙良方（Liangfang Chao）及富恩（J.R. Fruen），12月9日晚間舉辦新任市議員宣誓就職儀式，並隨後選出新任市長及副市長。新任市長由改革派聯合陣營的現任議員魏虹接任，副市長則由新科議員莫涵擔任。

本次庫市議員選舉除了是少見的8搶3局面，另外候選人之間的合縱連橫及政見攻防也是相當激烈，在12月7日正式公告的選票結果，前三名分別為莫涵的 8,335票、連任成功的副市長趙良方 7,955票以及富恩的7,701票。

9日晚間新任庫市市長選舉也是華裔社區關注的重點，現場依舊有著一股選戰後的詭異氣氛，但是當前副市長趙良方主動提名議員魏虹擔任下一屆市長，全場發出一陣驚呼聲。接著在五位議員四位同意、一位棄權的決定下，魏虹順利當選新任庫市市長。魏虹表示雖然在選舉時雙方陣營各有立場，但是選後議會的團結和傾聽居民的聲音才是最重要的議題。前副市長趙良方也表示，議員之間政治理念不同是常有的事，其實選戰時雙方的文宣抹黑不乏有心人士造謠，確實造成居民對市府的信心打了折扣，接下來是要繼續議員們團結合作為市民謀福利

另外前任市長蒲仲辰（Darcy Paul）在服務庫市15年之後卸任回歸家庭生活。他也向本報記者透露，長期服務公職確實犧牲了與家人相處的時間，七歲的女兒也不時抱怨與爸爸相處時間太少，他目前沒有其它規劃，將先回歸自己律師事務所的本業，給自己的時間表是在10年後復出政壇。

新科議員左起富恩、莫涵，右1為連任議員趙良方，右2為新任市長魏虹。(記者熊移山/...
新科議員左起富恩、莫涵，右1為連任議員趙良方，右2為新任市長魏虹。(記者熊移山/攝影)
新任庫市市長魏虹在當選後宣誓就職，由加州州議員羅達倫(Evan Low)主持儀式...
新任庫市市長魏虹在當選後宣誓就職，由加州州議員羅達倫(Evan Low)主持儀式。(記者熊移山/攝影)
新任庫市副市長莫涵在當選後宣誓就職。(記者熊移山/攝影)
新任庫市副市長莫涵在當選後宣誓就職。(記者熊移山/攝影)

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