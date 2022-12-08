（獨家）100華人反對 北灣聖他羅莎建戒毒中心

擬建的戒毒中心位於Mountain Hawk路，大批居民反對。（陳學紅供圖）

北灣聖他羅莎（Santa Rosa）規畫委員會8日晚舉行公聽會，討論是否批准在市中心臨近學校的購物中心內，建設一個24床位的戒毒中心。大批華人 發言反對。截至發稿，投票還未進行。華人陳學紅（David Chen）說，戒毒中心會影響周邊小學學生健康安全，也會破壞商業運營。附近Skyhawk小區100多個華人，帶領社區多個族裔，反對市府批准建設戒毒中心。目前反對的請願書已經得到516個簽名。而戒毒中心方面的規畫師表示，中心不會影響學生安全和周邊商業。

（分標）大批居民反對 認為戒毒中心不安全

擬建的戒毒中心位於Mountain Hawk路5761號，由私人公司Pura Vida Recovery Services運營。陳學紅表示，中心所在的社區購物中心有兩層，其中二層本來有7套二居室的公寓，大樓被相關公司買下來後，租客被趕走，決定改建戒毒中心。所在建築活動空間小，食物提供不方便，運營戒毒中心捉襟見肘。距離中心三分之一哩外，就是一所小學，很擔心戒毒這出入影響學生街健康。購物中心本來有健身房、咖啡店、小酒吧等商業。若樓上住著戒毒客戶，顧客會因為害怕，不願意去消費，導致影響周邊商業，購物中心最後將人去樓空。目前，包含100個華人的516個居民簽名反對。

聖他羅莎紅木區華人協會會長王潘瑞貽（Nancy Wang）表示，市規畫委員應該深入民眾聽取大家的所思所想。對於周邊小區的學校、步道、足球場等設施來說，戒毒中心會威脅其安全。

退休警員DJ 表示，根據戒毒中心的物理不局，他不相信中心可以跟蹤24個客戶，並確保他們、以及其他人的安全，如果走廊和外部公共區域沒有某種監控系統，工作人員不可能無處不在，無時不在，有人可能過度服藥，死在中心內。在物理上沒有任何東西可以阻止客戶隨時走出去。管理方希望，要求對公共區域、走道、吸煙區進行錄影、監控和記錄。「沉迷於毒品 和酒精的人可以很有創造力，並想出各種辦法來獲得、保存和使用毒品。」

（分標）規畫師：不影響周邊健康安全

戒毒中心項目規畫師比斯拉（Sachnoor Bisla）表示，這是一個24個床位的，社區護理、監控設施，監控解毒和戒斷管理治療中心，將會有24小時的運營，有3到5個工作人員負責通宵值班，有6到8個工作人員日間值班。項目所在地也是鄰里商業區的一部分，作為混合規畫區，鄰里商業區允許有7個或更多客戶的社區護理設施，只要得到小型有條件的使用許可證。事實上，除機動車銷售區之外，所有的大型社區護理設施在本市所有的分區中都是允許的，只需獲得小型使用許可。中心還將為鄰居和來訪者提供熱線電話，以便對客戶進行投訴，並篩選客戶，不允許性犯罪者或暴力重罪犯進入大樓。