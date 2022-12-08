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iTaiwan Foods矽谷首家實體店 落腳北聖荷西

記者江碩涵／矽谷即時報導
iTaiwan Foods表示，希望藉由第一波金桔試吃的活動，讓新店周圍好鄰居知道未來這裡將有一個專屬台灣美食的店家即將開幕。（iTaiwan Foods提供）
iTaiwan Foods表示，希望藉由第一波金桔試吃的活動，讓新店周圍好鄰居知道未來這裡將有一個專屬台灣美食的店家即將開幕。（iTaiwan Foods提供）

矽谷聖荷西貝律耶沙一帶不僅是華人群聚地，更因為合理的房價及優質的學區，成為許多台灣高科技業家庭移民到矽谷的第一站。食品商iTaiwan Foods看準了北聖荷西的商圈發展潛力，在矽谷的首家實體店就選擇在此，不僅能與台灣人、華人有更深的連結，同時也宣告iTaiwan Foods正式進軍矽谷零售通路。

iTaiwan Foods創辦人Anthony Wu曾在矽谷半導體科技業工作，對矽谷瞭若指掌。他在矽谷深耕期間，發現華人購物需求強，尤其台灣人特別鍾情於台灣商品，於是他毅然決然離開科技業，一腳跨入了食品貿易商，沒想到疫情期間華人購買力大增，也讓iTaiwan Foods從進口商躍升為零售商，且想透過零售店面的展銷，加深台灣意象與元素，拓展更多台灣商品外銷商機。

iTaiwan Foods矽谷首間實體店將於2023年春天開幕，並選擇在貝律耶沙最熱鬧的Oakland Rd商圈，周圍不僅有亞洲超市、美式超市、中式餐廳，也有生活用品店，不遠處更是中式餐廳與華人超市聚集地，是當地交通最繁忙的區域，南來北往都相當便利。

而在矽谷實體店開幕前，iTaiwan Foods將於本月16日至18日先舉辦試吃活動，除了與貝律耶沙鄰里產生更多互動，同時也可以推廣台灣食品給不同族裔的消費者嘗鮮第一波試吃活動就是嘉義民雄金桔，而此次也邀請矽谷出身的兩位網紅站台、介紹民雄金桔。

「好康媽的加州休息站」部落客Shirley Yu表示，在美國家庭很容易看到金桔，尤其不少人家後院就有種，不過經過台灣專業的農產品加工後，樸實的農產品一下子就化身為非常具有層次的醬料，以金桔醬來說，非常適合沾白斬雞、肉片，讓菜餚更為豐富，而金桔酥也非常適合送禮，尤其是送給其他族裔的朋友，可以推廣金桔，讓他們知道台灣除了鳳梨酥，還有金桔酥也非常好吃。

「機智的美國生活」粉絲團長Irene表示，金桔醬的用途超廣，有許多懶人撇步可以用上，例如將高麗菜切一口大小，直接灑一點水或噴橄欖油，再放進微波爐4至5分鐘，出來後直接淋金桔醬，就是一道好吃又豐富的青菜料理，另外金桔乾也能拿來與茶品結合，變成金桔茶，相當潤喉。

iTaiwan Foods表示，希望藉由第一波金桔試吃的活動，讓新店周圍好鄰居知道未來這裡將有一個專屬台灣美食的店家即將開幕，店內也將販售來自台灣的零食飲料、空運禮盒、冷凍食品、主食泡麵等，就像台灣小時候的「柑仔店」，走進店裡，可以聽到店員親切的招呼聲，店家也將提供最詳細的產品解說和試吃小點，店內中文、台語都通，給思念家鄉味的台灣人提供一個滿滿人情的好去處。

值得注意的是，iTaiwan Foods實體店都將有特別的裝潢布置，並陳列具有台灣意象的「網美牆」，以南加羅蘭岡店為例，就是台灣知名年貨大街—迪化街的街頭美景，而北加聖荷西也會有不同的特色地標牆面，讓消費者可以蒐集、打卡。

iTaiwan Foods北聖荷西貝律耶沙新展店「嘉義民雄金桔試吃活動」將於本月16日至18日舉行，地址是1085 E Brokaw Rd., Suite 50, San Jose, CA 95131，屆時有多樣金桔商品可供民眾試吃參考及購買。

iTaiwan Foods矽谷首間實體店將於2023年春天開幕，本月16日至18...
iTaiwan Foods矽谷首間實體店將於2023年春天開幕，本月16日至18日舉行「嘉義民雄金桔試吃活動」，為新店助跑。（記者江碩涵／攝影）
「好康媽的加州休息站」部落客Shirley Yu分享如何用金桔醬在各種料理上，無...
「好康媽的加州休息站」部落客Shirley Yu分享如何用金桔醬在各種料理上，無論是海鮮、肉品或蔬菜都很適合。（Shirley Yu提供）

矽谷 華人超市 聖荷西

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