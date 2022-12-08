紓解矽谷飢餓 縣府與民間合作半年就回收500萬磅的食物

聖他克拉拉縣府與民間合作，半年就回收了500磅的食物。（縣府提供）

聖他克拉拉縣府與縣內企業合作，將過剩的食品更妥善地回收並捐助給有需要的社區。光是今年上半年，企業總共就捐出了近500萬磅過剩的糧食，發給社區中需要的民眾。一方面大大的減少了糧食的浪費，更因為食物不會直接被扔到垃圾掩埋場，因此也減少了大量溫室效應氣體的排放。

聖他克拉拉縣府表示，雜貨店和其他企業必須根據2022年1月1日生效的「SB 1383」法案，捐贈剩餘食物，減少被扔進垃圾填埋場的可食用食物的數量，避免產生甲烷而導致溫室效應。此項新法令可以說是一舉兩得，因為不但可以減少碳排放，還有助於確保所有居民都有足夠的食物。

聖他克拉拉縣的食品回收要求由非營利的「Silicon Valley’s Food Recovery Initiative」回收計畫管理，也就是由非營利組織代表聖他克拉拉縣和該縣15個城市管理回收的程序，「這是一項獨特的合作，反映了大家對保護環境、確保獲得健康食品的共同承諾。」

「很感謝我們正在通過增加有需要的居民可獲得的營養食品的數量，來幫助我們社區的數千名成員。」聖他克拉拉縣議員李洲曉指出，「計畫使我們能夠同時應對糧食不安全和氣候變化。」

聖他克拉拉縣府統計，在1月1日至6月30日的期間，總共從在地企業回收了大約490萬磅的食物，防止了大約336公噸溫室氣體釋放到大氣中，「相當於汽油動力車輛行駛的8.336億多英里。」

根據一項分析，回收的食物為當地有需要的人提供了相當於400多萬份免費餐食。據統計，社區中約20%或更多的家庭其實面臨糧食不安全。

雜貨店、食品服務提供者、分銷商和食品批發商目前必須遵守有關食品回收的新規定。而從2024年開始，餐館、學校、醫療機構、大型活動場所和酒店也必須遵守此一規定。

縣府介紹，食品回收計畫由回收和縣政府減少廢物委員會於2021年創建，目的是在全縣範圍內實施食品回收工作。從開始以來，計畫已向50多個糧食回收組織和2000家當地企業提供了技術援助。該計畫創建了一個線上的匹配工具，有效地從食品生產商和分銷機構收集數據。

「我們非常感謝聖縣的糧食回收組織在回收剩餘食物和為有需要的人提供食物方面所做的工作。」計畫的執行主任馬丁（Robin Franz Martin）指出，聖他克拉拉縣食品回收計畫代表大家對於環境，以及服務有需要的社區兩方面，向前邁出的一大步。

除了管理聖他克拉拉縣食品回收計劃外，食品回收計畫還管理許多其他計畫，希望加強矽谷 和灣區 的食品回收網路。

聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）表示，計畫是政府與民間的夥伴關係，紓解矽谷的飢餓，更讓社區在未來的幾十年更環保可持續。