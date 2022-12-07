矽谷驗血科技公司騙局二號人物被判刑13年

Theranos公司二號人物巴爾瓦尼(右)被判近13年徒刑。左為荷姆斯。（本報檔案照）

Theranos公司前執行長、二號人物巴爾瓦尼（Sunny Balwani）7日在聖荷西聯邦法庭被判入獄12年11個月，其刑期略長於荷姆斯 （Elizabeth Homles）。法官達維拉（Edward Davila）在法庭中稱，Theranos的創業故事並不是在一間成功的公司大樓里結束，而是在法庭中收場。

巴爾瓦尼因向投資 人和病患推銷有缺陷的血液檢測 技術，在今年7月被判12項電匯欺詐與共謀罪成立。公司創始人荷姆斯在三周前也被判處11年3個月的監禁。二人傳奇且充滿謊言的創業故事被拍攝微紀錄片及電視劇，一度引起全美對矽谷投資文化的討論。

二人宣稱已經開發出一種快速驗血設備，只需要從指尖取幾滴血就可以檢測數百種疾病和其他健康問題。經過多年的發展，公司卻被媒體及內部員工爆料出，測試結果存在造假和不準確的情況。在此之前，Theranos已經得到多位美國政要、商業巨頭的數億元投資。

法官達維拉在法庭上說：「巴爾瓦尼起草的財務報表不是對未來的預測，而是謊言，這不是誠實的商業行為。」

在擔任Theranos公司執行長的六年時間裡，巴爾瓦尼一直與荷姆斯保持情侶關係，而二人甜蜜的短信也成為庭審期間的爭論點之一。荷姆斯曾在證人席上親自指控57歲的巴爾瓦尼在情感和身體上虐待她。

聯邦檢察官還希望巴爾瓦尼賠償投資者8.04億元，其金額與荷姆斯相同。達維拉決定在之後的聽證會上再決定此事。

當日庭審結束後，巴爾瓦尼的律師向記者表示，他並不後悔為巴爾瓦尼辯護，他相信巴爾瓦尼是一個正直的人。在一封聲明中，該律師表示：「巴爾瓦尼並不等同於荷姆斯，他真正投資了數百萬元，從未追求名聲，並且長時間低調的為需要的人提供幫助。」

與荷姆斯的律師做法相同的是，巴爾瓦尼的律師認為，鋪天蓋地的負面報道已經是一種懲罰，並且嚴重損害個人形象。「他已經失去了事業、聲譽，以及再次工作的能力。」

而聯邦檢察官則堅持認為，巴爾瓦尼是一個冷酷無情，追求權利的幫兇。

法官將巴爾瓦尼的收押時間定為明年的3月15日，外界普遍認為巴爾瓦尼會繼續上訴。