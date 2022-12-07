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台灣食品進軍加州首府 搶攻大沙加緬度華人商機

記者江碩涵／沙加緬度即時報導
許多年輕顧客希望除了購買到家鄉味外，也想要購買到能兼顧美味與健康的食品。（受訪者提供）
許多年輕顧客希望除了購買到家鄉味外，也想要購買到能兼顧美味與健康的食品。（受訪者提供）

愈來愈多台灣商品進軍美國，搶攻北美市場，而過去許多台灣商品進駐銷售的地點，都以台灣人群聚的地方較多，進口商 True Harmony與來自舊金山華埠的金陽超市，聯手合作在沙加緬度展店，並引進大量台灣優質食品，希望搶攻當地的華人市場，也宣示台灣商品進軍加州首府的決心。

進口商 True Harmony負責人黃詩芸表示，以往較多台灣人聚集在南灣，因此灣區對於台灣商品的需求量較高，尤其疫情期間團購需求量相當大，過往許多沒有進口到美國的商品，也紛紛來美國，引起更多台灣人與華人的關注，台灣商品甚至打響名號在全華人圈，舊金山華埠也掀起一波熱銷風潮。

她表示，大沙加緬度區其實近年來也愈來愈多華人進駐，尤其是戴維斯（Davis）、佛爾森市（Folsom）這兩地近年來有許多台灣人定居，佛爾森市在Intel進駐下，帶來了大批高知識工程師，也帶動周圍華人生活飲食需求，進而帶動台灣美食商機。以往要從中谷地區到灣區，都得開車一、兩個小時才有辦法抵達，金陽超市去年底在沙加緬度地區開幕，成為當地目前最新穎的華人超市

金陽超市負責人Michelle Li表示，現在許多年輕顧客希望除了購買到家鄉味外，也想要購買到能兼顧美味與健康的食品，她在舊金山華埠經營十多年，花了許多心思尋找優質廠商食品，發現台灣的商品在華埠引起不小的旋風，許多廣東裔的消費者也相當喜歡台灣商品。

她分析，新冠疫情爆發後，海運一度成為天價，進口台灣食品相當難，隨著各地疫情好轉、各國開放政策，海運總算開始流通，此次能結合台灣外貿協會推廣活動，希望讓來自台灣的健康美食以更優惠的價格，出現在消費者的節日餐桌上。

沙加緬度金陽超市除了慶祝開幕周年外，也將舉辦台灣商品試吃活動，12月9日開始至18日，周五至周日的上午9時至下午6時，地點在Jin Yang Market（金陽生機超市，地址：8765 Center Pkwy D100, Sacramento, CA 95823）。

黃詩芸表示，這次的活動商品不少都是台灣政府輔導的小農商品，包括丰丹、餐御宴、德朱利斯、大力蔘、芒果好吃、山頂壯圓、金椿等台灣廠商，商品包含桂圓南棗核桃糕、杏仁蔓越莓牛軋糖、鳳梨酥、水果塔、椰子酥等，提供民眾免費試吃，並將各種特價優惠，讓民眾也可以買得開心。

更多產品資訊：

丰丹嚴選本舖 頂級糕餅健康主張

「專業、天然、無添加」專屬台灣記憶的美好烘焙，丰丹嚴選本舖堅持全產品選用紐西蘭進口奶油，不使用酥油、不含人工反式脂肪，只做好品質的頂級糕餅。

桂圓南棗核桃糕

香醇濃郁富含酒香的桂圓和著濃濃純純的黑棗經歷3小時熬出Q軟口感，再拌入酥烤脆口的核桃，完美黃金比例打造頂級享受。

法式杏仁蔓越莓牛軋糖

純手工製作，選用紐西蘭頂級奶粉、奶油搭配美國加州杏仁果，佐以蔓越莓，特以海鹽、海藻糖降低糖度，不黏牙的豐富口感療癒身心。

原味鳳梨酥

內餡使用臺灣土鳳梨和金鑽鳳梨調製而成，酸甜比例適中，全產品不添加化學香料、色素，外皮選用日本昭和菓子粉，口感酥酥鬆鬆，吃過無可取代。

烘焙客Homebake （餐御宴食品有限公司）

餐御宴食品有限公司有機食品生產的願望，2000年以烘焙客Homebake品牌出發，契作農地，發展有機，烘焙客所研發的系列無糖產品，採用口感與甜味和蔗糖很像的麥芽糖醇。麥芽糖醇的甜度是蔗糖的0.8-0.9倍，但熱量不到蔗糖的一半，同時不易被口腔細菌分解成酸造成蛀牙，而且連糖尿病人都可食用。最重要的，美味沒有隨著熱量打折，無糖餅乾與糖果香甜細緻的口感，不輸五星級西式甜點。

h&Bake 無糖水果塔

為無添加蔗糖、無食品改良劑的類鳳梨酥手工酥塔，嚴選法國天然奶油、高品質小麥麵粉，內餡選用GI值較低的新鮮水果，再經由純手工熬製成果乾及果醬帶出自然的清香，飽滿內餡，外皮酥鬆不油膩，不添加色素、香精，仍保有美味香甜口感。

椰子酥

以清爽椰子粉揉合，搭配超級種子-Chia Seed，幫助消化又美味，小圓餅香氣濃郁，入口扎實豐富，搭配茶飲的點心好選擇。

金陽超市去年底在沙加緬度地區開幕，成為當地目前最新穎的華人超市。（受訪者提供）
金陽超市去年底在沙加緬度地區開幕，成為當地目前最新穎的華人超市。（受訪者提供）
進口商 True Harmony與來自舊金山華埠的金陽超市，聯手合作在沙加緬度展...
進口商 True Harmony與來自舊金山華埠的金陽超市，聯手合作在沙加緬度展店，並引進大量台灣優質食品，希望搶攻當地的華人市場。（受訪者提供）
沙加緬度金陽超市除了慶祝開幕周年外，也將舉辦台灣商品試吃活動，不少都是台灣政府輔...
沙加緬度金陽超市除了慶祝開幕周年外，也將舉辦台灣商品試吃活動，不少都是台灣政府輔導的小農商品。（受訪者提供）

華人超市 華埠 核桃

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