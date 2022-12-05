九合一大選藍營大勝 史丹福學者：選民不是反對蔡英文

祁凱立認為，2024國民黨看來有真正可能的機會爭取政權。（記者李榮／翻攝）

台灣日前的九合一選舉中國民黨 大勝，台北市新北市都雙雙被藍營拿下，民進黨 則只拿下五縣市，輸的比2018年時更慘。史丹福大學胡佛研究院「台灣在印太地區項目」舉辦講座分析選舉結果，項目主任祁凱立（Kharis Templeman）在論壇中指出，國民黨這次勝選有一定的原因，而在接下來的總統大選中也有一定的機會能夠爭取政權，下一任總統換國民黨做並非完全沒可能，不過現在看來民進黨在2024年的總統大選中贏面還是比較大一點。

祁凱立指出，這次國民黨的勝選並不是2018年的「藍色浪潮」（blue wave），且此次並非像是2018年時民進黨整體來說非常不受歡迎、選民轉而支持國民黨的情況。而事實上，民進黨的蔡英文 總統甚至打破了以前固定在第二任時不受歡迎的魔咒，畢竟過去無論是民進黨陳水扁總統，還是後來國民黨馬英九總統，在第二任時都不受選民喜歡，然而，現在的蔡英文支持度還是非常高。而且實際上從民調看來，在中國這幾年多項政策以及中國在香港國安法等議題的處理上，台灣人對於反對統一、支持獨立的比例其實還反倒增加不少。

祁凱立說，不同於國家層級的總統大選，這次的九合一選舉整體來說聚焦在經濟、通膨、民生、環保、教育、貪腐、論文抄襲等地方的議題，民進黨雖然多次希望將選戰拉高到國家安全與兩岸關係的層級、打出抗中保台旗幟，但卻遲遲沒有成功。無論如何，蔡英文得要為敗選負責，已經辭去黨主席一職，如此也讓蔡英文變成了跛腳，在黨內權力架構中成為真空。蔡英文對2024的民進黨候選人提名主導權大減，預料黨內派系的競爭會更為激烈。

「那究竟為什麼國民黨選得那麼好？」祁凱立提到，除了這次選戰沒有能提升到國家層級以外，其實不能忽略的是：台灣整體來說在地方上還是「比較藍」（bluer)，而現任的候選人在競選時本來就有一定的優勢。

此外，祁凱立也認為，國民黨這次候選人的表現不錯，2024年更看來有一定的機會能奪活政權；朱立倫將繼續帶領國民黨，對於2024的提名人選有舉足輕重的影響力。然而，國民黨依然得要面臨兩岸關係議題的挑戰、本省人外省人的差異、新舊世代的隔閡，以及國民黨本身對於年輕人吸引力較小等重要課題。

另一方面，這次雖有柯文哲帶領的民眾黨參選，並拿下一些席次與聲浪。祁凱立觀察，台灣還是一個兩黨制的國家，第三勢力的空間依然屬於少數。