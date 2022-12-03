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台灣經濟部TREE計畫 帶十大新創團隊矽谷「移地訓練」

記者江碩涵／矽谷即時報導
台灣經濟部技術處成立「TREE計畫」，帶領台灣十家研發新創到矽谷「移地訓練」，新創成員們都相當開心有機會在頂尖大學學習新創知識。（記者江碩涵／攝影）
台灣經濟部技術處成立「TREE計畫」，帶領台灣十家研發新創到矽谷「移地訓練」，新創成員們都相當開心有機會在頂尖大學學習新創知識。（記者江碩涵／攝影）

台灣經濟部技術處成立「TREE計畫」，帶領台灣十家研發新創到矽谷「移地訓練」，並分別在柏克萊加大和史丹福大學兩大頂尖大學進行新創輔導，為期三個月，直到2023年2月結業。入選的新創公司表示，能參與TREE計畫感到相當開心，且也學習到非常多矽谷當地研發新創經驗，在加速器中獲得資源，甚至獲得新創投資，提升台灣新創的能見度。

TREE計畫是由台灣經濟部技術處成立，主要目的是提供新創輔導資源，培育法人新創團隊在初期就能有國際化與商業化思維，並協助場域驗證，接軌國際創新生態與文化，提升法人科專事業化的成功率，今年是第一屆。

經濟部技術處表示，首屆TREE計畫海外移地訓練首選美國矽谷，並聯手史丹福大學工學院及柏克萊加大的SkyDeck加速器，讓台灣新創公司接受專業化、客製化、國際化的新創輔導，讓法人研發新創能透過沉浸式的實地演練，挑戰研發技術接軌國際機會。

這次共有十家研發新創公司入選，分別有酷手科技、安堉創新科技，邁爾凌科技，醫起付，林海之星、集思智能、仁匯國際、 德芙生醫、指向科技及功夫好，其中包含了金融科技、AI人工智慧、生技產業、醫療資訊業等，透過頂尖學校的指導，學習到更多關於產業升級及轉型的方法，並提供研發技術和跨領域的產業合作機會。

經濟部技術處指出，史丹福大學除了是矽谷科技創業家搖籃外，更於近年來透過科技創業計畫（Stanford Technology Venture），成功地培育了338家新創，在2022年排名全球第一，此次也是經濟部技術處首次嘗試與史丹佛工學院共同擬定一套台灣科技研發新創專屬的培訓課程，透過三個月赴美期間，透過一對一的客製特訓，完成技術市場定位、商業模式及產業鏈結等經驗之落實。

柏克萊加大SkyDeck新創加速器則被評選為全世界大學舉辦的學研型新創加速器全球前五名，搭配輔導資源，SkyDeck具有國際投資部門，是矽谷最活躍的新創早期投資者之一，自2012年成立以來共投資466案，領投69案，其中有17家順利出場成功。

SkyDeck新創加速器能夠有效運用柏克萊加大的工學院、商學院、公衛學院的專門領域研發諮詢，加上綿密的多元領域產業界校友人脈，也是SkyDeck能在短時間協助眾多新創成功市場化的關鍵。

柏克萊加大 矽谷 投資

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