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國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

白紙革命吹到灣區 聖荷西數百人悼烏魯木齊 共產黨下台

記者李榮／聖荷西即時報導
數百人到聖荷西市府前集會，悼念烏魯木齊枉死的人士。（記者李榮／攝影）
數百人到聖荷西市府前集會，悼念烏魯木齊枉死的人士。（記者李榮／攝影）

日前烏魯木齊發生大火，但疑似因為過度防疫導致救援延遲，也在中國各地引起連串反對活動，不少人甚至發起「白紙革命」，要求放寬管制解封，呼籲執政者下台。對於已逝者的悼念與對政府不滿的民怨也傳到灣區，數百人29日晚間聚集在聖荷西市府前穿著黑衣、戴著電子蠟燭，悼念因人禍而死的10位死者。

烏魯木齊的火災，意外燒出民眾長期對於清零政策的不滿，各地的是集會活動也「遍地開花」，並且延燒到海外。數百位民眾29日前往聖荷西市府廣場聚集，並且也準備了象徵性的白紙，表達對於封控與人禍的不滿。不過，事前主辦方的訊息強調，當日是追思活動，並非抗議，希望大家在活動環節時保持肅穆、冷靜。並且提醒因為有媒體到場，如果不願露面、或者有顧忌的人士，可以事先準備好帽子與口罩，全副武裝地追思。

當晚參加民眾先是集體默哀，再由與會者上台發言與唱歌，表達自己對於烏魯木齊大火的悲憤與感念。也有人拿著「不自由、毋寧死」、「如燭光都有罪、將暗黑多幾十年」等標語表達訴求，並且也呼籲中國政府開放言輪自由與新聞自由。另外，許多人更是齊喊「共產黨下台」、「習近平下台」等口號，氣氛激動。

聖荷西 白紙革命 口罩

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