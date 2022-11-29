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世說新聞╱華男有這症狀 一查竟是癌

世足賽美國1:0勝伊朗 挺進16強 周六對陣荷蘭

記者王子涵／舊金山即時報導
美國隊進球瞬間，球迷歡呼雀躍。（記者王子涵／攝影）
美國隊進球瞬間，球迷歡呼雀躍。（記者王子涵／攝影）

憑藉普利西奇（Christian Pulisic）在第38分鐘的進球，美國隊在卡達世界杯中以1：0戰勝伊朗隊，突破小組賽挺進16強。舊金山的球迷一大早便來到市中心的東切區，參加由美國街頭足球（Street Soccer USA）組織的社區派對，現場觀看直播為美國隊加油助威。

足球作為世界上最受歡迎的體育運動，在美國的熱度卻遠不及美式足球、籃球、棒球等，但得益於出色的人才培養計畫和職業聯盟的運營，美國足球正逐步縮小與歐洲老牌足球俱樂部的差距；目前陣中包括隊長普利西奇、德斯特（Sergino Dest）等年輕小將，都曾效力於歐洲職業足球俱樂部。

美國隊前兩場小組賽均以打平結束，反觀伊朗隊這邊，戰績為一勝一負，所以今天的敗者將結束世界杯的征程。賽前，美國足協擅自修改伊朗國旗給比賽添加上濃厚的政治色彩。而24年前的1998年世界杯，伊朗隊爆冷淘汰美國隊，也成為許多美國球迷心中的痛，也因此，周二的比賽成了本屆世界杯的焦點戰。

上午10時，隨著裁判哨聲響起，參加派對的約200名球迷開始歡呼起來。他們揮舞著國旗，呼喊著「USA！USA！」口號，現場直播出現信號不佳時，一些球迷乾脆掏出手機觀看，生怕錯過進球瞬間。球迷馬丁內斯（Kyle Martinez）說：「在室外信號不好很正常，正如足球一樣，錯過一次機會不要沮喪，要繼續尋找下一次射門的機會。」

比賽一開始，美國隊就占據比賽的主動權，中場積極的拚搶逼迫伊朗隊頻頻交出球權，控球率一度達到68%。終於在第38分鐘，效力於意甲AC米蘭俱樂部的前鋒德斯特右路突破傳中給隊長普利西奇，後者右腳打門球進，現場所有的球迷幾乎是在同一瞬間跳躍歡呼起來。「這是我看過的最棒的一支美國隊。」球迷Nick說，「伊朗隊陣容在收縮，我們佔據了所有的空間，我不認為比賽會有任何扭轉。」

隊長普利西奇在射門後倒地不起，根據比賽回放，他在射門後與伊朗隊門將相撞傷到大腿，但並無大礙，被隊醫扶起後又重新回到了賽場。

終場前，伊朗隊嘗試反撲，但都沒有形成有威脅的進攻，最終美國隊以小組第二名與同組的英格蘭對共同晉級16強。下一場比賽，將於周六迎戰勁旅荷蘭隊。對於美國隊整場的表現，馬丁內斯說：「我們在防守端做的很好，拼勁全力爭搶，如果繼續保持這種狀態，我想勝利會一直在我們這裡。」

美國隊進球瞬間，球迷歡呼雀躍。（記者王子涵／攝影）
美國隊進球瞬間，球迷歡呼雀躍。（記者王子涵／攝影）
美國隊進球瞬間，球迷歡呼雀躍。（記者王子涵／攝影）
美國隊進球瞬間，球迷歡呼雀躍。（記者王子涵／攝影）

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