我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加華人公車上遭背後襲擊 眉頭縫10針半邊臉腫脹

轉移抗議焦點… 中網軍被指在推特散布成人訊息

北加華人公車上遭背後襲擊 眉頭縫10針半邊臉腫脹

記者劉先進／屋崙即時報導
華人劉先生乘坐公交時，遭人推倒襲擊。眉頭縫了10針，半邊臉腫脹。（劉先生供圖）
華人劉先生乘坐公交時，遭人推倒襲擊。眉頭縫了10針，半邊臉腫脹。（劉先生供圖）

39歲的北加屋崙（也譯奧克蘭）華人劉先生28日表示，20日晚乘坐東灣交通局（AC Transit）29路公車途徑屋崙美麗湖時，忽然被人從背後推倒襲擊，他頭部撞到前面的不鏽鋼柱子受傷，眉頭縫了十針，半邊臉部腫脹。一度有十幾秒意識恍惚，也沒看到賊人模樣。隨後賊人下車倉皇而逃。目擊者幫忙報警。最讓他生氣的是，他曾滿臉鮮血的跑到司機位置求助，但司機並未理會，也未停車。他懷疑因為自己戴著口罩，且身份是亞裔，所以被人推倒。

劉先生找到了屋崙華埠藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉幫忙。目前鄺偉正在和屋崙華埠商會主席陳錫澎商量，希望擇日去查看公車上錄像。

20日晚8時許，劉先生上了29路公車，坐在車子後門附近的位置。他當時戴著口罩。車子開了大約5到10分鐘，經過屋崙美麗湖時，忽然後面有人大力推倒他，他頭部撞到前面的不鏽鋼，鮮血長流。眼前一片漆黑，一度不省人事十幾秒，隨後意識才慢慢恢復起來，但不知道背後誰襲擊他。由於眼睛受傷，視力受損，也看不到車廂內具體情況，但當時明顯聽到襲擊者說了幾句粗口，被推時，聽到有其他乘客大叫了一聲。

劉先生當時馬上走到公車司機附近，希望尋求幫助。但司機看到他流血，並未有反應，也沒有停車。他隨即找位置坐下來。這時，幾個非裔和白人目擊者幫忙報警。被打後5分鐘，疑似襲擊者扯了扯要求下車的繩子，公車靠站停車，此人逃之夭夭。

劉先生說，警方10幾分鐘後趕到現場。由於他當時處於半模糊半清醒狀態，一個白人幫忙描述當時情況，還有一個華人過來安慰他情緒，讓他不要害怕。隨後，他被抬上擔架，送往醫院救治。眉頭縫了十針，半邊臉腫脹，頭暈得厲害。「雖然沒有看清襲擊者的模樣，但我推測是因為當時戴著口罩，且我是亞裔，襲擊我有仇恨亞裔的因素。」

劉先生被襲擊後受傷，需要服用多種止痛消炎藥。圖為其藥物清單。（劉先生供圖）
劉先生被襲擊後受傷，需要服用多種止痛消炎藥。圖為其藥物清單。（劉先生供圖）

（劉先生供圖）
（劉先生供圖）

由於傷勢不輕，劉先生目前正在服用泰諾、氫可酮、氟美松等藥物止痛消炎。他最近找到藍天使和華埠商會求助。鄺偉表示，希望和陳錫澎一起，調取東灣交通局公車監控視頻查看。「美國傳統節日來臨，有的罪案在抬頭。也希望鼓勵更多華人受害者勇敢發出聲音，勇於報警，推動警方早日偵破案件，避免類似襲擊事件發生。」

東灣交通局線路上的犯罪，通常交給阿拉米達縣警處理。縣警發言人表示，將詢問此案件的進一步更新。但截至發稿時，還未給出本報具體回復。

屋崙 華埠 亞裔

上一則

徐麗麗命案兇嫌不認罪 檢方求處終身監禁

延伸閱讀

台12/1起口罩令鬆綁 室外免戴口罩、餐廳可逐桌敬酒

台12/1起口罩令鬆綁 室外免戴口罩、餐廳可逐桌敬酒
刺激屋崙經濟 薛麗比斥資77.9萬推新公安舉措

刺激屋崙經濟 薛麗比斥資77.9萬推新公安舉措
救世軍派發華埠500火雞餐盒 布里德感謝長期幫助金山

救世軍派發華埠500火雞餐盒 布里德感謝長期幫助金山
關麗珍談盛桃：她將以獨特方式團結屋崙

關麗珍談盛桃：她將以獨特方式團結屋崙
盛桃當選市長：打造安全公正新屋崙

盛桃當選市長：打造安全公正新屋崙

熱門新聞

盛桃當選屋崙新一任市長。她也是華裔關麗珍之後，屋崙的第二位亞裔女市長。（記者劉先進 ／攝影）

曾被家暴、住車中 亞裔盛桃奇蹟翻盤 當選北加屋崙市長

2022-11-22 19:36
阿賽頓連續第六年蟬聯全美房價最貴郵區。 （取自推特）

全美房價最貴郵區 阿賽頓6連霸 羅斯排第三

2022-11-24 02:15
在這長達半年的求職過程中，李小姐一邊在餐館簡兼職賺生活費的，一邊為準備面試「刷題」超過400道。（李小姐提供）

大廠裁員潮下 科技應屆畢業生 就職「難上加難」

2022-11-22 02:20
華裔男友Nelson Chia僱傭兇手貝森（Hasheem Bason）殺害女友徐麗麗。被捕後不到一天，在監獄中自殺。（視頻截圖）

殺害金山牙醫徐麗麗兇手不認罪 檢方尋求終身監禁處罰

2022-11-27 20:47
許多人都想要進入矽谷一流的科技公司。而研究發現，科技公司許多員工來自於名牌大學。（記者李榮／攝影）

讀這些學校…進矽谷一流科技公司機率高

2022-11-28 02:13
根據報導，馬斯克20日解雇了更多銷售部門員工。（美聯社）

推特解雇更多銷售部門員工 裁員率升至66%

2022-11-22 15:33

超人氣

更多 >
全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連

全美四大連鎖餐飲店漲得離譜 顧客怨聲連連
不見得是常春藤盟校？讀這些大學 進矽谷大公司機率高

不見得是常春藤盟校？讀這些大學 進矽谷大公司機率高
市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世

市值曾達30億 香港加密貨幣公司30歲創辦人睡夢中去世
法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣

法官裁定：已故Zappos創辦人謝家華名下產業遭盜賣
美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物