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聯合廣場商戶聯盟 「冬季漫遊」活動25日開放

記者王子涵／舊金山即時報導
位於跑華街捷運站出口處的哈里迪廣場將是冬季漫遊活動的主場地，這裡將被裝飾成一個假日小鎮，25日至27日向公眾開放。（記者王子涵／攝影）
位於跑華街捷運站出口處的哈里迪廣場將是冬季漫遊活動的主場地，這裡將被裝飾成一個假日小鎮，25日至27日向公眾開放。（記者王子涵／攝影）

舊金山聯合廣場商戶聯盟（Union Square Alliance）25日正式上線，主題為「冬季漫遊」的主題活動；主辦方將依託聯合廣場及其周邊公共空間，以全新的模式慶祝傳統節日習俗，活動意在鼓勵當地居民及遊客重返舊金山，振興市中心經濟。

位於跑華街捷運站出口處的哈里迪廣場（Hallidie Plaze）將是冬季漫遊活動的主場地，這裡將被裝飾為一個假日小鎮，並於25日至27日向公眾開放。

聯合廣場商戶聯盟執行董事羅德里格茲（Marisa Rodriguez）表示，廣場會布置有當地手工藝品、聖誕樹、雪花糖果等裝飾，以及快餐商鋪，同時還會有魔術師、歌手等表演，非常適合家庭前來遊玩。「巨大的雪球裝飾將是一個很好的拍照點，所有年齡段的人都會享受其中。」羅德里格茲說。

沒有什麼地方比聯合廣場更具有節日的氣氛了，今年的活動比往年將更加盛大。在經歷疫情的三年後，舊金山的樂觀精神以及經濟復興會為市中心商圈的酒店、餐廳、藝術畫廊、歌劇院等商業注入新的活力。

羅德里格茲信奉人越多越好。「這是一個行之有效的經濟激活策略，而絕非陳詞濫調。」她表示，在過去一年，聯合廣場商戶聯盟努力吸引進入聯合廣場地區的人流量，以此幫助商家提高銷售量。此外，政府對公共安全的承諾及行動讓遊客和本地企業也感到放心。「激活公共空間，是恢復與重塑舊金山市中心的最佳方式之一，這也是振興市中心核心區戰略計畫的一部分。」羅德里格茲說。

冬季漫遊活動為一個市中心試點項目，由滑冰運動員別塔克（Willy Bietak）與聯合廣場商戶聯盟合作舉辦，別塔克也是聯合廣場假日滑冰場的所有者和經營者。「滑冰是聯合廣場的一個傳統節日習俗。」別塔克說，「我們很高興能連續第15個雪季舉辦該活動，我們期待著滑冰場和假日小鎮能夠有機結合，成為舊金山的年度慶祝活動。」

根據商戶聯盟的聲明中表示，公共安全仍是重中之重。假日小鎮內將配有全天候巡邏的私人安保人員，他們招募與退休警員計畫。同時舊金山警局的現任警員、街頭大使、聯合廣場大使都將在現場，營造出一個安全的節日氣氛。

位於跑華街捷運站出口處的哈里迪廣場將是冬季漫遊活動的主場地，這裡將被裝飾成一個假...
位於跑華街捷運站出口處的哈里迪廣場將是冬季漫遊活動的主場地，這裡將被裝飾成一個假日小鎮，25日至27日向公眾開放。（記者王子涵／攝影）
位於跑華街捷運站出口處的哈里迪廣場將是冬季漫遊活動的主場地，這裡將被裝飾成一個假...
位於跑華街捷運站出口處的哈里迪廣場將是冬季漫遊活動的主場地，這裡將被裝飾成一個假日小鎮，25日至27日向公眾開放。（記者王子涵／攝影）
位於跑華街捷運站出口處的哈里迪廣場將是冬季漫遊活動的主場地，這裡將被裝飾成一個假...
位於跑華街捷運站出口處的哈里迪廣場將是冬季漫遊活動的主場地，這裡將被裝飾成一個假日小鎮，25日至27日向公眾開放。（記者王子涵／攝影）

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