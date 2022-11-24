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北加Fleming’s牛排館遭槍擊嚇壞食客 前員工被捕

記者李榮／史丹福即時報導
史丹福購物中心Fleming’s牛排館遭槍擊，窗戶碎裂。（巴洛阿圖警方提供）
史丹福購物中心Fleming’s牛排館遭槍擊，窗戶碎裂。（巴洛阿圖警方提供）

地處高檔的史丹福購物中心（Stanford Shopping Center）的連鎖知名牛排館「Fleming’s Prime Steakhouse」本周一下午遭槍擊，歹徒從牛排館的窗外開了兩槍，造成門旁的大片窗戶碎裂，餐館員工立即報警。由於當時餐廳內還有食客在用餐，巴洛阿圖不敢大意立即派出大量員警到場。巴洛阿圖警方也立即清查可疑人士，很快鎖定嫌犯，不久就於聖他克拉拉逮捕一名32歲的男子吉斯伯格（Zachary Michael Ginsberg），此人是牛排館的前員工，且曾與先前的主管結怨，因而挾怨報復。

槍擊案是發生在21日下午4時25分，由於當地屬於高級購物中心，在光天化日之下傳出槍擊案，引起社區議論紛紛，不少民眾非常緊張。據巴洛阿圖警方表示，警局勤務指揮中心當時接獲牛排館員工的報案，稱餐廳遭人槍擊。由於當時是營業時間，餐廳內還有顧客在用餐，且購物中心也有很多民眾正準備於假期來臨之前進行節前採購，警方獲報後立刻派大量警力到場。鑑識後確認，牛排館正門口旁的一大扇玻璃窗遭子彈擊中，研判為手槍所擊發。不過雖然遭放槍，但所幸並沒有人遭子彈擊中導致傷亡，警方也立即疏散在場的人員。

警方到場時槍手雖已逃逸，但警方依據下現場跡證判斷以及現場目擊民眾的證詞，認為嫌犯是開車經過時從車上掏出槍來朝牛排館射擊，當時至少開了兩槍．其中一槍打到Fleming’牛排館的玻璃。目擊者並指稱，嫌犯作案時是駕駛一輛目黑色的Chevrolet Camaro汽車。此外，警方也發現還有一輛停在牛排館附近的車輛遭流彈擊中，還好當時並沒有人在車上。

警方指出，在交叉比對各項線索後，發現牛排館的前員工吉斯伯格涉有重嫌，申請到逮捕令後，隨即在聖他克拉拉市Augustine Drive一帶將吉斯伯格逮捕。吉斯伯格先前就曾發簡訊威脅牛排館的前主管，警方也將吉斯伯格犯案時駕駛的2018年黑色Chevrolet Camaro汽車扣留作為證物。

警方並表示，依照目前的證據指出，嫌犯是獨自犯案，開槍時車上並沒有其他的同夥。而曾與吉斯伯格有過節的前主管，在吉斯伯格開槍時，也確實在牛盤館內值班。

開槍的吉斯伯格已被警方逮捕。（巴洛阿圖警方提供）
開槍的吉斯伯格已被警方逮捕。（巴洛阿圖警方提供）

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