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太浩湖、奧林匹克谷降雪 感恩節出遊熱潮將至

記者江碩涵／中谷即時報導
小朋友們在奧林匹克谷玩雪橇、堆雪人，玩得超開心。（記者江碩涵／攝影）
小朋友們在奧林匹克谷玩雪橇、堆雪人，玩得超開心。（記者江碩涵／攝影）

根據聯邦運輸安全局估計，感恩節假期出行的旅客將有可能超過疫情前的最高水平，創下歷史最高記錄。不少華裔民眾也選擇在灣區度過感恩節，本月初灣區因為一場風暴降雨，也讓高山地區降下初雪，雪場也提早開放，太浩湖、奧林匹克谷都是熱門玩雪區域，初估感恩節也將迎來一波遊客。

住在南灣的台裔民眾張妍蕙一家就與好幾個家庭朋友，上周末前往奧林匹克谷的Squaw Creek 度假村享受中谷地區的初雪。她表示，當時雖然奧林匹克谷還沒開放滑雪，但已積了不少雪，足夠讓小朋友們玩雪橇、堆雪人，尤其是周末時期還有飄著一些雪花，相當浪漫。

奧林匹克谷Squaw Creek 度假村也宣布舉行第17屆神奇回憶活動（Magical Memories event），內容包括現場表演音樂、滑冰表演、聖誕老人亮相、盛大的聖誕樹亮燈儀式、煙火秀等。

Squaw Creek 度假村總經理 Manfred Steuerwald接受當地媒體Sierra Sun採訪時表示，很高興能在奧林匹克谷舉行這場活動，尤其感恩節過後，度假村將變成一個冬季仙境，白雪皚皚，四處都可以玩雪，闔家大小都會喜歡，另外度假村也提供滑雪服務，可租借雪板、雪橇等，非常期待大家的到來。

神奇回憶活動（Magical Memories event）啟動典禮本月25日舉行，25日當天還有拉雪橇、聖誕老人合影、專業滑冰表演等活動，天氣許可下也將放煙火，迎接雪季的到來。另外，整個假期期間，Squaw Creek 度假村也將展示真人大小的薑餅屋，並提供餅乾裝飾等活動，另外還有與聖誕老人共進早餐等特別活動，12月開始每周四下午5時至8時也將開放當地居民免費滑冰。

除了度假村外，也有許多公開的滑雪場地可以提供喜好滑雪的民眾前往。根據中谷當地媒體KTXL報導，太浩湖前三大熱門滑雪地點有Lake Tahoe ski resorts（地址：Nebelhorn, Hwy 50 El Dorado Fwy, South Lake Tahoe, CA）、Blackwood Canyon SNO-Park（地址：Parking lot, CA-89, Tahoe City）、Nyack Snow Park（地址：41965 Nyack Rd, Emigrant Gap）。

特別的是Blackwood Canyon SNO-Park是個開放的場域，就在SR-89 公路沿線，在這片場地可以玩雪上摩托車、雪橇、越野滑雪和一般小孩玩雪等。Nyack Snow Park則需停車費25元，公園內提供適合所有年齡層的小孩玩雪，有各種平緩的山丘，兒童和成人都適合。

南灣台裔民眾馬兆先表示，今年感恩節許多身邊的朋友都趁著連假回台灣，還待在灣區的朋友，也有不少人特地租好太浩湖周邊的Airbnb，打算與好友一起度過白雪靄靄的感恩假期，一起享受灣區獨到的好天氣與好風景。

Squaw Creek 度假村聖誕樹已經點燈，配上雪花，相當浪漫。（記者江碩涵／...
Squaw Creek 度假村聖誕樹已經點燈，配上雪花，相當浪漫。（記者江碩涵／攝影）
Squaw Creek 度假村現場有表演音樂、滑冰表演、聖誕老人亮相、盛大的聖誕...
Squaw Creek 度假村現場有表演音樂、滑冰表演、聖誕老人亮相、盛大的聖誕樹亮燈儀式、煙火秀等。（記者江碩涵／攝影）
奧林匹克谷Squaw Creek度假村宣布舉行第17屆神奇回憶活動。（記者江碩涵...
奧林匹克谷Squaw Creek度假村宣布舉行第17屆神奇回憶活動。（記者江碩涵／攝影）
Squaw Creek 度假村內也有熱水泳池，可以在雪中泡熱水，享受雪地氣氛。（...
Squaw Creek 度假村內也有熱水泳池，可以在雪中泡熱水，享受雪地氣氛。（記者江碩涵／攝影）
本月初灣區因為一場風暴降雨，也讓高山地區降下初雪。（記者江碩涵／攝影）
本月初灣區因為一場風暴降雨，也讓高山地區降下初雪。（記者江碩涵／攝影）
灣區中谷高山地區降下初雪，雪場也提早開放，圖為雪場纜車。（記者江碩涵／攝影）
灣區中谷高山地區降下初雪，雪場也提早開放，圖為雪場纜車。（記者江碩涵／攝影）

滑雪 灣區 疫情

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