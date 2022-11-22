曾被家暴、住車中 亞裔盛桃奇蹟翻盤 當選北加屋崙市長

盛桃當選屋崙新一任市長。她也是華裔關麗珍之後，屋崙的第二位亞裔女市長。（記者劉先進 ／攝影）

東灣阿拉米達縣選務處21日晚9時17分公布最新選情，在最受關注的北加屋崙 市長選舉中，根據優先選擇投票 規則（Ranked-Choice Voting）計票，經過9輪計票角逐後，獲得工會和進步派支持的寮國苗裔後代盛桃（Sheng Thao），逆轉擊敗溫和派市議員泰勒（Loren Taylor），當選屋崙新一任市長。她也是華裔關麗珍之後，屋崙的第二位亞裔女市長。37歲的盛桃是屋崙75年來最年輕的市長，也是全美主要城市的首個苗裔市長。針對屋崙飆升的犯罪勢頭，她表示，在上任第一天，將開始實施在競選期間制定的全面公共安全計畫。比如加倍投資預防暴力計畫，創造更多的工作和教育機會，解決犯罪根源。並填補警員空缺。

盛桃的當選，創造了逆轉翻盤的奇跡。8日晚上開票 的計票結果顯示，她一直落後2000多票，但在18日晚上的一輪開票中，根據優先選擇投票規則，此前一直落後的盛桃得票5萬6841票，泰勒為5萬6161票，盛桃反超680票。阿拉米達縣選務處本來預計在21日晚8時開票，但卻一直未更新選情。直到晚上9時17分才有結果。盛桃得票5萬7159票，得票率50.3%，泰勒得票5萬6477票，得票49.7%。盛桃以總計682票領先的微弱優勢，奪得市長一職。

盛桃在勝選聲明中說，這是一個漫長的旅程，「為選民對我的信任而感到無比榮幸。這是一次非常接近的選舉。我想祝賀泰勒在競選中的出色表現。泰勒議員和他的家人幾代人，都在為屋崙做出貢獻，我們欠他一份真正的感謝。我希望在未來的日子中能與泰勒議員交談，找到同心協力為城市謀福利的方法。」

盛桃說，她希望讓所有投票給泰勒的屋崙人知道，將竭盡所能來贏得他們的信任。「我將是一個為所有屋崙人服務的市長。」除了感謝競選團隊、志願者和支持者，她還致謝伴侶Andre 孩子Ben和Brooklyn。

盛桃說，很高興能在一月份作為市長工作，但也非常謙卑。曾遭遇家暴的盛桃說，15年前，她和孩子住在車中。「為了走到這一步，我經歷了很多，為了走到這一步，有那麼多的人攙扶我起來。」

盛桃表示，當她和團隊開始工作時，將專注於在競選中闡述的首要任務。在第一天，將開始實施在競選期間制定的全面公共安全計畫。包括加倍投資實施減少暴力犯罪的預防暴力計畫，通過努力創造更多的工作和教育機會，來解決犯罪的根源，用有經驗和多樣化的警官填補警員的空缺，為受害者提供真正的支持，並加倍努力，讓槍枝遠離街道。

「展望未來，我們將努力使屋崙成為加州在解決住房和遊民問題方面最積極的城市。我們將有一個積極的住房政策，保護租房者，打擊流離失所，並以應有的尊嚴對待無房者。我自己也是一個租房者。所以租戶應該知道，我將是一個支持他們的市長。」

盛桃說，將確保支持小企業，讓它們更容易營業、茁壯成長，並為城市作出貢獻。將為屋崙帶來綠色新政，讓民眾有工作，同時保護環境。將建立一個反應更迅速的市政府，及時回復民眾電話，並像鐳射定位一樣專注於保持街道的清潔、安全和活力。「我從未對屋崙的未來感到如此有希望，從未如此堅定地領導拼搏，為未來奮鬥。我很高興能夠開始工作，建設更安全、更實惠、更公正的屋崙，我們知道在未來的幾個月和幾年裏，這是可能的。」