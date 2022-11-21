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助聽器放寬規定 免處方籤即可購買

記者李榮／灣區即時報導
助聽器打破一定要處方籤購買的規定。（記者李榮／攝影）
助聽器打破一定要處方籤購買的規定。（記者李榮／攝影）

2017年通過的聯邦法律日前最後終於生效，消費者終於能直接從商店貨架上購買助聽器，而且價格大為便宜。據「凱薩健康新聞」（Kaiser Health News）指出，幾十年來，民眾只能透過聽力學家或其他聽力專家的處方才能購買助聽器，往往需要花費數千元，而現在有新型的非處方助聽器，售價僅數百元。像是沃爾瑪百貨等更以199元的價格出售助聽器。

專家表示，非處方助聽器適用於有輕度至中度聽損的成年人，也算是一個擁有數千萬人口的市場。然而其中許多人直到現在，都因為助聽器的價格太貴，而不願購買，無法改善聽力。

約翰霍普金斯大學科利耳（Cochlear）聽力和公共衛生中心主任Frank Lin表示，非處方處助聽器是巨大的改變。他並預測，隨著製造商和零售商習慣於出售助聽器，消費者會逐漸熟悉這些選擇。當然，市場可能需要幾年時間才會起飛。

聽力健康專家進一步表示，樂於見到助聽器的價格降低。Frank Lin認為，隨著更多競爭對手在未來兩年進入市場，價格可能進一步下跌。

如同處方助聽器，新的非處方助聽器的價格和功能也各有差異。一副處方助聽器的售價通常為2000至8000元。在較高價的處方助聽器中發現的一些技術，將在更便宜的非處方助聽器中提供。

專家指出，非處方助聽器成本較低，部分原因是沒有包含聽力學家的聽力評估、驗配和微調服務。這些新型助聽器必須由消費者自己設置，但製造商將透過應用程式和電話提供技術支持。

目前看來，許多新公司已經進入市場，像是索尼（Sony）將在Best Buy和其他零售商，以999元的價格出售該公司的最低價自配式（self-fitting）非處方助聽器。

沃爾瑪將販售各式各樣的非處方助聽器，其中一些來自南非公司hearX，每副價格在199元起。該公司是Lexie助聽器的生產商。

連鎖藥房Walgreens也將以每副數百元的價格，出售Lexie Lumen非處方助聽器。Walgreens、CVS、Best Buy 和沃爾瑪販售的產品，還將包括與Bose合作開發的Lexie助聽器。

hearX 的聯合創始人斯瓦內普爾（De Wet Swanepoel）表示，Lexie Lumen非處方助聽器將讓消費者根據自己的需要編程。其他種類的非處方助聽器將提供預先編程的設置。

專家表示：目前市場上有很多產品，消費者需要接受大量的資訊，了解不同助聽器之間的區別。一些消費者可能在購買非處方助聽器之前，會希望親自或在網上與聽力專家約診，以進行聽力檢查。聽力學家還可以推薦最適合他們聽力損失的助聽器。傳統的按服務收費的聯邦醫療保險（Medicare）和大多數健康保險公司，都支付定期聽力檢查費用。但是，聯邦醫療保險和大多數私營保險公司不支付助聽器的費用，許多私營的Medicare Advantage計畫則支付。

不過，消費者還可以在網上或透過手機或電腦的應用程式，進行聽力檢查。

另一個方面，專家也認為，推動對新款助聽器的需求的因素也可能是，「隨著人們經常使用耳塞來聽音樂，佩戴助聽器的羞恥感正在降低。」

依照聯邦衛生官員估計，目前有超過3700萬美國成年人有聽力問題，但只有四分之一原本可以從助聽器受益的成年人，使用過助聽器。

由於製造商之間的整合、州許可法普遍要求透過聽力學家或其他聽力專業人士進行銷售，以及助聽器製造商收購聽力診所的做法，助聽器行業在很大程度上仍然不用面對價格的競爭。

數十年來，對助聽器成本高昂的怨聲載道，促使國會於2017年下令聯邦食品和藥物管理局制定規則，使非處方銷售方式成為可行，希望此舉能促進競爭並使價格下降。但新冠疫情拖延了食品和藥物管理局的行動，去年拜登總統再命令該局完成這些規則的擬定。最終規則已於兩個月前公佈。根據聯邦法規，新型助聽器可繞過州配銷法的管轄。

不過反對者、也就是可能因此失去生意的聽力學家警告，新的類別對嚴重聽損的人沒有幫助。美國聽力學會前主西德洛夫斯基（Sarah Sydlowsk）就表示，過度放大聲音會損害聽力。

但，約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院的聽力學家兼助理教授里德（Nicholas Reed）認為，這些助聽器的危險性可能比耳塞將音樂開得太大聲還低。法規要求新款助聽器必須設定最大的安全音頻，從而保護消費者的聽力。

新澤西州助聽器行業顧問鮑爾斯（Tom Powers）表示，新型助聽器將清楚地標示獲得食品和藥物管理局批准，消費者應留意該標示。這些助聽器並非只是放大聲音，但不解決聽力損失的其他原因（例如失真）的廉價輔聽器。

里德建議尋找具有大方的退貨政策，可以試用超過一個月的非處方助聽器。消費者可能會想試用某個助聽器幾個星期，看看效果如何。如果某個品牌效果不好，可以再試試另一個品牌。

聯邦醫療保險 沃爾瑪 零售商

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