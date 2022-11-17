北加薩拉度加發現多宗深色布偶被吊掛 疑似種族仇恨

薩拉度加屬於富裕多元的平靜小鎮，沒想到出現疑似種族仇恨的事件。（記者李榮攝影）

被認為富裕且較為多元的薩拉度加，竟然傳出敏感的仇恨犯罪 事件。聖他克拉拉縣警局表示，薩拉度加紅木初中（Redwood Middle School）校園內，在周二晚間發現有人將一個深色皮膚的小布 偶用套索掛在一棵樹上。由於套索掛深色布偶的情況具有仇恨與歧視 的意味，警局與校方都非常重視。學校官員判斷後初步認為，事件應該是發生在周末，直到周二才被人發現。

掌管薩拉度加治安的聖克拉拉縣警局調查後發現，事實上，在附近的薩拉度加高中（Saratoga High School），以及Prospect高中也發現類似的事件。縣警局正在調查這三宗事件，並且將這些事件作為仇恨犯罪進行調查，期待盡快找到始作俑者。

學校的家長與社區對於這幾宗事件都非常憂慮。有家長就說，儘管該地區看起來很多元，但是還是有些人「心中有著不同的意見，而這次事件就是一個鮮明的例子。」

聖他克拉拉縣警局發表聲明呼籲，民眾如果有這幾宗事件的線索，例如知道最近可能購買了幾個深色布偶娃娃的消息，都可以向警局提供。聖他克拉拉縣警局並強調：「仇恨在聖克拉拉縣沒有立足之地、零容忍。警警局會徹底調查這些事件，並會要求在法律的最大範圍內起訴罪犯。」

一些Prospect高中的家長周三晚上告訴NBC電視台，表示學生家長還沒有收到這宗事件的通知。

家長Tracey Slezak就表示，發生這種事情非常令人難過，「我想知道孩子們是否看到了這被吊索掛著的布偶，也想知道學生們在課堂上和學校內是怎麼談論此事。」她進一步表示，現在社會上有太多的分歧，幾乎無處不在，特別是涉及到大家的思想、宗教信仰和政治時，更是分裂。

同時，家長們也希望知道有關單位接下來的處置與行動，以及學校將如何處理這些犯罪問題，畢竟這都是所有人關注的重點。

學區則希望家長與學生提供資訊，看是否有這些布偶娃娃可能來源的資訊與消息。而紅木初中也會鼓勵學生在周五穿著橙色的衣服，表示對「團結反對仇恨周」（United Against Hate Week）的支持。

聖他克拉拉縣警方呼籲社區，如果有關於民眾可能在過去購買過深色膚色布偶娃娃的資訊，可以與警方聯繫。報案電話（408）808-4559，或通過電子郵件 [email protected]。或者，任何人都可以撥打（408）808-4431聯繫警局辦公室調查服務的匿名舉報熱線。