22年來首次 非華裔當選舊金山日落區市議員

慶祝勝選的殷嘉立表示，未來他希望創造一個最好的舊金山。（選自殷嘉立競選官網）

選情焦灼的日落區（第四區）議員選舉，16日塵埃落定。現任市議員馬兆明（Gordon Mar）得票1萬3030張，獲得市長布里德支持的挑戰者殷嘉立（Joel Engardio），斬獲1萬3509票，領先479票。馬兆明16日下午4時許承認敗選，並向殷嘉立祝賀。而殷嘉立表示，此前在競選中失利，但失利中蘊含著力量。每次競選都比前一次贏得更多選票。未來他希望創造一個最好的舊金山 。

日落區位於舊金山以西，人口以亞裔 為主。自從舊金山2000年恢復市議員分區選舉來，已選出六個不同的市議員，全為華裔 。此次是22年來首次由華裔以外人士當選市議員。殷嘉立也是舊金山20年來首個擊敗現任市議員的候選人。隨著他的當選，市長布里德在市府和其他機構的溫和派盟友陣容進一步擴大，包括競選中獲勝的地檢長謝安宜，第六區市議員麥德誠，以及兩個學委等。

通常現任市議員競選連任都有優勢，挑戰者很難撼動。但日落區議員的角逐，卻令人大跌眼鏡。三次競選失敗的殷嘉立一開票就領先，幅度約500票。馬兆明一直苦苦追趕，但難以縮小差距。此前接受本報採訪時，殷嘉立表示，新的結果令人鼓舞。而馬兆明說，這是一場激烈的角逐，結果待定。

隨著馬兆明承認敗選，日落區議員職位水落石出。馬兆明在聲明中說，雖然還有選票要計算，但越來越不可能有足夠的選票，改變競選結果，「幾分鐘前，我打電話給殷嘉立表示祝賀。他在競選活動中努力工作，我希望他同樣努力地代表第四區工作。」

（分標）殷嘉立：宣布勝選 希望創造最好舊金山

殷嘉立一口氣發布12條推文，表達感謝和激動。他說，「我們贏了。運動是一步步發生的，一次次敲門，一次次對話。直到成千上萬的人。這就是為什麼，我在『創造我們最好的舊金山』的運動中敲了1萬4000扇門。作為新當選的市議員，我很榮幸能領導接下來的工作。」

殷嘉立說，競選活動激活許多居民，他們自願提供技能和才能，以實現變革和修復舊金山。這一主要由家長推動的努力，是為確保城市為每個人提供一個安全和快樂的地方。最好的舊金山，是一個街道遠離犯罪、行人和騎自行車者安全之地。「在這裏，我們為家庭、工人、創新者和工匠騰挪空間，這些人決定一個城市。我們在修復問題之時，慶祝舊金山已有的快樂。現狀的捍衛者試圖否定我的運動，但他們忽略更大的遠景。我們創造了一個由數以千計的普通居民組成的運動，這是不可能被否定的。」

他說，在競選中失利，但這些失利中蘊含著力量。每一次競選都比前一次贏得了更多選票，「我們組織了一個不斷增長的居民網路，他們希望用合理的解決方案，取代失敗的現狀。他們不再感到無力或孤獨。」

殷嘉立說，居民網路在今年的三場大勝中發揮作用。「我們罷免不稱職的校委，和一個不稱職的地檢長。這是讓城市為每個人服務的關鍵步驟。選舉新的市議員是修復舊金山的第三步。我們創造歷史，在所有的困難中，擊敗一位現任的議員。堅持會帶來更多的勝利。在以後的競選中，我們將支持致力於滿足居民需求的候選人：更安全的街道、更好的學校、更多的住房和充滿活力的小企業。當現狀受到威脅時，改變並不容易。我推翻的現任者背後的機器，以焦土策略的強度攻擊我。資金雄厚的老牌組織，對我進行一系列醜陋和離奇的攻擊。」