矽谷近期流感及呼吸道病毒橫行 民眾仍要勤洗手戴口罩

聖他克拉拉縣官員在記者會上講話（記者陳爍嘉/攝影）

聖他克拉拉縣從廢水中採集分析的數據中發現，社區的流感和其他呼吸道病毒增加，人們正暴露在流感病毒激增的環境中。聖縣公共衛生局於16日召開記者會，呼籲民眾接種疫苗，勤洗手，在出現流感症狀後進行自我隔離，以幫助自己和社區對抗此次健康危機。

根據聖他克拉拉縣公共衛生局提供的新數據，今年聖他克拉拉縣的流感疾病發生率自 11 月初以來便有所上升，已經高於其他年份的流感發生率。每週因流感樣疾病到急診室就診的患者百分比大約是2019-2020流感季節同期（即新冠疫情 之前）的三倍。

聖他克拉拉縣衛生局局長柯迪（Sara Cody）表示，流感就在這裡，而且濃度還在上升，現在接種流感疫苗 還為時不晚。廢水中流感病毒濃度水平數據的上升，為我們提供了社區風險的早期跡象，並提醒衛生系統注意患者的潛在激增。這是聖他克拉拉縣面臨的第一個冬天，不僅流感和新冠病毒的活動增加，而且其他呼吸道病毒的濃度異常高，這對幼兒以及照顧這些家庭的醫院和醫生辦公室影響最大。

柯迪建議道，接種安全有效的流感和新冠疫苗，能夠幫助人們預防嚴重的相關疾病。目前，由於沒有針對其他呼吸道病毒的疫苗，因此人們洗手、咳嗽和打噴嚏時遮住口鼻並在生病時待在家裡尤為重要。

小兒傳染病專家、聖他克拉拉谷醫療中心的醫院流行病學家莫尼·(Vidya Mony)表示，「我們的醫務人員已做好準備，應對大量湧入我們醫院和診所尋求治療的患者」。