北加阿市陳煥瑛路牌揭幕 子女到場接受紀念牌

陳煥瑛逝世後接任其職位，其生前的幕僚長布朗到場致詞。

阿米達縣首位華裔議員陳煥瑛（Wilma Chan）去年11月3日外出遛狗時，因意外車禍，不幸離世，享年72歲。繼本月初，為紀念陳煥瑛屋崙 市將原麥迪遜公園（Madison Park）更名為陳煥瑛公園後，阿米達市也將原憲法路（Constitution Way）更名為，陳煥瑛路（Wilma Chan way）。陳煥瑛生前居住在阿市長達27年，為其多元化社區提供了數十年的公共服務。

今（16）日一早，該市近讓斯威尼公園（Jean Sweeney Park ）西側，陳煥瑛路夾大西洋街（Atlantic Ave）的路口，在眾人的見證下，為陳煥瑛路牌舉行揭幕儀式。今年2 月 15 日，應陳煥瑛家屬的要求，阿市議會批准將憲法路更名為陳煥瑛路。市府批准後，阿拉米達市公共工程部門牽頭設計和安裝了新標誌，並與加州 交通部 (CalTrans) 合作解決許可問題。

陳煥瑛逝世後接任其職位，其生前幕僚長布朗（Dave Brown）到場致詞，他先低頭默唸年陳煥瑛，並感謝市府工作人員，為促成陳煥瑛路的命名做出的努力。他也表示，陳煥瑛尤為獨特並具影響力，稱其為「社會正義的戰士」和保護弱勢群體的冠軍，致力通過立法改變現狀，保護社區兒童、長者和移民 的同時，也是熱心的動物愛好者。

阿市市長阿什克拉夫（Marilyn Ezzy Ashcraf）在路牌揭幕後，還向在場的陳煥瑛子女Darren和Jennifer頒發紀念牌，並感謝與會人士一同參與紀念陳煥瑛。陳煥瑛的女兒Jennifer在場發言分享了兒時和陳煥瑛一起在阿市生活的會議，並感謝大家以這樣的方式紀念和尊重陳煥瑛的精神遺產，還表示本次，要求該條道路命名的原因有三點包括，陳煥瑛在該市生活近30年、和她個人對這座城市的熱愛，以及向借發生在陳煥瑛的交通意外，來提醒公眾注意道路安全。

陳煥瑛1994年當選阿拉米達縣議員，2000年到2006年任州眾議員，是州議會首位亞裔多數黨領袖，並在2010年再次當選阿縣議員。陳煥瑛也對阿市做出了頗多貢獻，其中包括在 1996 年，成立了阿拉米達兒童、青年及其家庭協作組織（ACCYF）致力為兒童及其家庭提供社區服務、確保0至5歲新生兒獲取基本服務的公共實體「First 5 Alameda County」以及2016 年她在阿市促成A1住房債券措施，開展330套新住房建設、24萬元的房屋保護基金和51萬2000元首付援助。