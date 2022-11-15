加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

西貝爾的律師費根表示，西貝爾在溫斯坦審判中作證，為了倖存者尋求某種程度的正義，並作為改善女性生活的畢生工作一部分。圖為西貝爾檔案照片。(美聯社)

紀錄片製片人、加州州長紐森妻子西貝爾(Jennifer Siebel Newsom)，14日在洛杉磯市中心法庭證人席上指認涉嫌性侵的電影 大亨溫斯坦(Havery Weinstein)，成為此案第四名證人。她在作證時淚流滿面。

檢察官 詢問西貝爾，是否在法庭上看到她於2005年多倫多國際電影節上遇到的那個人，她沉默，然後流淚，然後對著麥克風低聲說：「是」。被告知必須要描述70歲溫斯坦，她看著坐在辯護席上的溫斯坦，繼續哭著說：「他穿著西裝、打著藍色領帶，正盯著我看。」

副地方檢察官湯普森(Paul Thompson)在公開聲明中表示，今年48歲的西貝爾，2005年時僅是一名沒有權力、正嘗試在好萊塢 闖天下的演員，當時在一個她認為是討論職業生涯的比佛利山莊旅館中，被溫斯坦強暴。溫斯坦的律師則說，兩人自願發生性關係，西貝爾尋求利用這位有權勢製片人來開展她的事業。

西貝爾描述他們最初會面情景，她是一名演員與曾演過幾次小角色的製片人，她與一群娛樂界朋友參加2005年9月電影節。她說，當溫斯坦走向她時，旅館大廳一群人散去，感覺像紅海分界，她不知道是順從或恐懼。溫斯坦當時是好萊塢最高權力，彷若「造王者」。「我感到驚嚇。他很迷人。起初對待我就像是對我真的感到好奇。或許受寵若驚是我當時的感受。」她和一位朋友後來在飯店酒吧遇見他，「我感覺他是真有興趣談論我的工作。」

西貝爾在審判中被稱為Jane Doe #4，與其他指控被溫斯坦性侵犯的人一樣，她的名字並未在法庭上出現。但在審判期間，控方及辯方都知道她是州長妻子，西貝爾律師向新聞媒體證實，她是Jane Doe #4。除非她們公開挺身而出，否則媒體通常不會道出受到性虐待者的名字。

西貝爾的律師費根(Elizabeth Fegan)在庭上表示，她在溫斯坦審判中作證，為了倖存者尋求某種程度的正義，並作為改善女性生活的畢生工作一部分。

溫斯坦律師沃克斯曼(Mark Werksman)在公開聲明中告訴陪審員，西貝爾是加州傑出公民，她讓自己成為#MeToo運動的重要受害人。否則，她只是另一個為了前進好萊塢而與溫斯坦同睡的蕩婦。

演員祖尼加(Daphne Zuniga)上周在審判為西貝爾作證，表示西貝爾曾告訴她與溫斯坦會面，問及進展如何，西貝爾回說：「不好，我不想談論。」祖尼加說，西貝爾一向積極樂觀，但當時她看起來沮喪、不安、激動。

檢察官表示，許多其他溫斯坦原告描述模式，與西貝爾所述相同，曾預期會在公共場所與其他人會面，但卻發現自己與溫斯坦獨自一人在他的套房裡。