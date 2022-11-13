北灣舊金山拍婚紗照聖地 亞裔攝影師遭持槍搶劫

圖為持槍劫匪在搶劫攝影師器材。（視頻截圖）

北灣舊金山 風景秀麗、拍婚紗照的聖地藝術宮（Palace of Fine Arts）附近，9日一天連續發生兩起針對攝影 師相機的持槍搶劫。其中一起搶劫中，亞裔 攝影師被劫匪用手槍槍柄連續毆打，但沒有將照相機和背包放手，劫匪未得逞。另一起搶劫中，劫匪得手後逃之夭夭。

Instagram上的賬號「sfstreets415」放出了兩段視頻，部分記錄了搶劫過程。9日下午，一位來自達拉斯的亞裔攝影師飛到舊金山，來到藝術宮為一對亞裔夫婦拍攝訂婚照片。目擊者拍攝的視頻顯示，兩個蒙面、戴著連衫帽的男子衝過來，使勁拉扯攝影師的相機和背包。

襲擊過程中，能見到蒙面男子拿著手槍，彈夾加長，用槍柄不斷毆打攝影師的頭部，攝影師一度被推搡到地上，但沒有放手。新郎將雙手舉在空中，不斷搖手，示意賊人停手。新娘似乎在流淚。有幾十個人站在周圍，但不敢出手阻止，應該是害怕捲入其中，可能會被槍殺。經過一分鐘的拉扯，劫匪沒得手，隨後悻悻離去。

ABC7和KPIX報導說，被搶劫的攝影師拍攝的這對夫婦，剛在舊金山市政廳領取了結婚證，隨後到事發地拍照。攝影師剛當上父親，當時似乎沒有考慮到可能的後果，成功將相機包從嫌疑人手中奪回來。

攝影師表示，「我當時只是被嚇壞了，試圖保護客戶的照片。新娘一直在哭。」他說，再也不會再藝術宮拍攝了，並希望新人也不要在當地拍婚紗照。他還說，不要在舊金山尤其是風景優美的地方拍攝，因為暴徒們為了昂貴的設備會鋌而走險，專門針對攝影師。

「sfstreets415」公布的另一段視頻顯示，兩個戴著連衫帽的蒙面劫匪，先後從草地中拿著搶劫得手的背包，從藝術宮前的草地跑出來，跳上路邊等候的車。