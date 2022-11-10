全美首個粵語認證項目成立 助金山華人獲取公共服務

在華裔校董王兆倫（左五）以及超40個華人社區組織的持續聲援下，粵語課程得以保住。（記者王子涵/攝影）

舊金山 市立大學近年來遭遇財務緊張問題，許多教育項目因此被擱淺，長期受學生歡迎的粵語課程也在2021年險些被校方取消。在華裔校董王兆倫（Alan Wong）以及超40個華人 社區組織的持續聲援下，粵語課程得以保住。10日在東華醫院，王兆倫宣佈市立大學将在2023至2024學期上線全美首个粵語認證項目。

項目包括9學分的粵語對話認證，以及17學分的粵語認證，將由市立大學世界語言部門提供。王兆倫說：「在一段長期的爭取後，拯救粵語的運動終於成功了。」

舊金山市立大學是全美18個提供粵語課程的高校之一，該校粵語課自2019年秋季學期起便「節節爆滿」，受到學生們的歡迎。

學生活動家關美欣（Julia Quon）表示，學生往往搶不到座位，站著也要聽課。關美欣成長在粵語環境中，作為一名護理專業學生，她明白她的病人也將有很多只講粵語，「這不僅僅關乎於保護我們的文化，更是幫助華人獲取公共服務。」她說。

東華醫院行政總裁張建清博士表示，粵語證書可以拓寬學生職業道路。「如果在醫療領域，成為專業的翻譯必須要有證書。」張建清說，「我希望未來，粵語證書可以和醫療領域的翻譯證書掛鉤，學有所用。」她補充道，許多病人因語言障礙就醫困難，作為醫師如果聽不懂病人的訴求，也很難對症下藥。

亞裔 消防員聯盟主席Doug Mei表示，在應對華人社區的積極情況時，每一秒都很重要，語言障礙所造成的耽擱可能導致破壞性的結果。「當受害者聽到我講粵語時，便能立即建立起信任，緊張的心情也得到撫慰。」他強調，具備多語言技能的應急人員數量還遠遠不足，參加粵語課程能夠幫助一線急救人員更好地與受害者溝通。