屋崙市長選舉 泰勒領先2016票 派對熱舞表感恩

市長候選人泰勒（右二）先感謝妻子Erica（左二）作為他堅實的後盾，還感謝女兒Cameron（左一）和兒子Manny（右一）帶給他的靈感。（記者張曼琳/攝影）

截至今日凌晨，阿拉米達縣選務數據，屋崙 市長選舉中位居第一的候選人為泰勒（Loren Taylor）得票1萬2821票，得票率為34.19%，以2046票的優勢暫時超過第二名，同為現任市議員的盛桃（Sheng Thao）得票1萬0775，得票率為28.73%，第三位為闊別8年，重返政壇的前市議會主席戴峰廷（Ignacio De La Fuente）得票4834票，得票率為28.89%

本次屋崙市長選舉，採用「優先選擇投票 權（Rank Choice Voting）」會比普通投票計票過程要長。儘管目前泰勒保持優勢，但在接下來的幾天了，票數會繼續有所變化。

選舉日（8日）當晚在屋崙市中心Caly街舉行的競選夜派對中，泰勒在發言前激情熱舞，對支持者表示感恩。現場支持者歡呼聲不斷，對泰勒成功當選頗有信心。

泰勒說：「這將是一個漫長的夜晚，甚至可能是漫長的幾天，直到我們得到投票多最終結果。」他也表示，目前他處於領先，儘管還有上萬張選票要計，但他相信其：「作為來自屋崙的孩子，家鄉守護者，在計票結束時，將成為這個城市的下一任市長。」

他還說道：「現在宣布勝利還為時過早，我今晚不會那樣做。 因為我們相信公平、公開透明的選舉過程，我們相信，每張選票都會被計算在內並期待著仍能得到（選民）肯定。」認為，在選舉日當晚，重要的是要表達感謝。

泰勒表示，他所開展「是一個真正的由屋崙草根驅動的競選運動，」他先感謝妻子Erica作為他堅實的後盾，還感謝女兒Cameron和兒子Manny帶給他的靈感，以及他的兄弟姊妹、父母，競選團隊和他所有的支持者。

他還說：「在屋崙，我們知道我們沒有得到我們應得的，我渴望確保我們實現這一目標，而唯一的辦法團結」認為該市面對的種種問題，不能單單依靠個人解決，而是在場的每一個人，確保城市向前發展的是「那些遵守承諾，正在捲起袖子做事，日復一日確保我們需求的人，以及城市內外的合作夥伴聯盟。 」