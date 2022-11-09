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Meta 9日裁員逾萬人 要求全員工當日不進辦公室

記者江碩涵／矽谷即時報導
Meta 執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）於美西時間9日上午11時在臉書上對現任員工直接發表談話。（本報資料照片）
Meta 執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）於美西時間9日上午11時在臉書上對現任員工直接發表談話。（本報資料照片）

矽谷迎來一波景氣寒冬。臉書母公司Meta Platforms Inc本月9日上午宣布資遣1萬1000名員工，約是全公司的13%人數，是科技業今年規模最大的其中一波裁員。當日早上全公司員工無論有沒有被裁員，都被要求不要進公司，且被裁員的員工，一早就被公司通訊軟體移除，再也無法登入任何系統。

Meta現任華裔不具名員工透露，一早就收到公司信件，要求全部員工9日一整天都不要進公司，接著收到一封信上面寫著，「您的職位不受影響」，意味著他自己不在裁員名單上。他說，的確鬆了一口氣，不過他認識的好幾位其他部門同事都被裁員了，可以從公司內部通訊軟體（chat group）中，直接看到名單被一個一個移除（delete），那些被裁員同事再也無法登入，相當唏噓。

Meta 執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）於美西時間9日上午11時在臉書上對現任員工直接發表談話。他非常嚴肅地提到，這是一個非常艱難又痛苦的決定，但身為公司的執行長，他還是得貫徹這項任務。

查克柏格表示，在新冠疫情開始時，電子商務需求大增，因此電子商務的收入也跟著增加，Meta也與其他電子商務平台一樣大幅擴增相關投資，不過這個預測錯誤了，因此他必須優化、瘦身公司規模，並且提高更多資源到優先成長的業務，例如人工智慧、廣告業務以及元宇宙相關產業。

Meta 9日也宣布了被裁員的細節，包含16周資遣費，員工原有的假期仍能請完為止，健康保險也支付6個月，並提供一些轉職協助，另外如果仍持移民簽證尚未拿到綠卡的被資遣員工，也能獲得一些移民律師協助轉移簽證等服務。

雖然Meta 9日一早實施裁員，但股價卻應聲上漲5%左右，美西時間中午12時股價為102元。雖然有小幅上揚，不過對於許多Meta原員工來說，股價仍是被硬砍了一半以上，也等於資產縮水了一半，有些老員工的股價甚至只剩當時的三分之一，矽谷景氣寒冬由此可見一斑。

裁員 股價 矽谷

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