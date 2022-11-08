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舊金山灣區三位女性候選人 引領華人參政

記者王子涵／舊金山即時報導
徐小平服務舊金山市立大學超過42年，她將競選該校校董職位。（徐小平供圖）
徐小平服務舊金山市立大學超過42年，她將競選該校校董職位。（徐小平供圖）

在華人參政的大背景下，更多華裔領袖帶著社區的期許，嘗試登上政治舞台。在亞裔人口眾多的舊金山市與南舊金山市，有這樣三位華裔女性候選者有機會在今晚，開啟嶄新的政治之旅。

盧嘉怡競選南舊金山市財務官

身為香港移民的盧嘉怡（Annie K. Lo），80年代初讀完小學五年級後，隨家人來到屋崙市。她不負眾望，進入舊金山著名公立學校洛威爾高中就讀，全家也隨即搬到舊金山居住。從柏克萊加大畢業後，她進入金融投資行業，在15年的從業經曆中，得到多項金融資質認證，她認為自己擁有擔任市財務官的資格。她鼓勵華人參政，並透露亞裔在南舊金山占比44%，為該市最大的族群，但投票率只有18%。她將「承諾、勤奮、誠實、仁德、資歷、見聞」作為競選的關鍵詞，為該市多樣化的社區代言。

李正元爭連任捷運董事

同為香港移民的李正元，2018年被選入灣區捷運（Bart）董事會，並在2022年擔任董事會副主席，成為該組織首位亞裔女董事。在此之前，她曾在紐約市水牛城的可負擔住房組織工作。13年搬到舊金山後，為該市單車團體爭取權益。她曾力推將中央地鐵華埠站以已故社區領袖白蘭命名，稱她對華埠的影響無法衡量。李正元曾表示，她將毫無懸念繼續在捷運董事會任職。

徐小平競選舊金山市立大學校董

徐小平服務舊金山市立大學超過42年，她曾先後擔任市立大學教授、行為學科主任、社會學、行為學、及道得學和社會公義學學院院長、及市立大學學術院長，她也是市立大學美國亞裔社區學科創辦人之一。市立大學目前深陷財政危機，入學率大幅下降，她認為應該降低學生學習門檻，提供與就業機會接軌的課程，為學生提供更多學習、實習和住房機會。

盧嘉宜擁有15年的金融投資經歷，她將競選南舊金山市財務官。（盧嘉宜供圖）
盧嘉宜擁有15年的金融投資經歷，她將競選南舊金山市財務官。（盧嘉宜供圖）
李正元為捷運首位亞裔女董事，她將尋求連任。（李正元供圖）
李正元為捷運首位亞裔女董事，她將尋求連任。（李正元供圖）

舊金山 亞裔 捷運

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