選舉日當天舊金山選務處絡繹迎選民

選舉日當天，早上9點，選民開始前來舊金山市府選務處投票。（記者李怡/攝影）

11月8日，舊金山 選務處從早7點即開放迎選民投票 ，直到當天晚上8點結束。即使是晚八點中還在排隊等候，依然有機會投票。在開放兩小時後，上午9點鐘，選務處迎來了一批前來現場投票的民眾，且絡繹有選民前來，為期中選舉 的決選投下神聖的一票。

據舊金山選務處公佈，在舊金山，發給選民的 501,166 張選票中，有 134,020 張選票被寄回，佔 26.7%。據舊金山選舉網站的數據，截至到週一（7日），也就是選舉前一天，灣區四個最大縣的郵寄投票率均略高於 25%。聖克拉拉縣，1,045,613 張選票中有 292,464 張被退回，佔 28%。阿拉米達縣，931,936 張選票中有 264,128 張被寄回，即 28.3%。康特拉科斯塔縣的 701,915 張選票中，共有 177,227 張被寄回，佔 25.3%。

據了解，已經註冊的舊金山選民中，大部分是民主黨人，占63% 。馬林縣(62%)和阿拉米達縣(60%)保留了加州為藍州的稱號。