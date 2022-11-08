下雨天擋不住舊金山地方候選人拜票衝刺的熱情

8日，馬兆明競選團隊冒雨走進社區拜票。（受訪者供圖）

11月8日，期中選舉 決選投票 日當天，舊金山 的天氣中雨連綿，並未擋住多位舊金山地方候選人冒雨集體走進社區拜票，爭取會後的衝刺。

舊金山教委候選人徐安、黎美兒、李慧文、舊金山地檢長候選人謝安宜，因下雨天氣，於8號早上5:30分與30多位志願者，齊聚第四區市議員候選人殷嘉立的車庫內，集體走向日落區拜票。

徐安表示，競選最後一天的衝刺了，心情非常的激動和興奮，找到了自己當初創業的感覺，非常的有激情。她說道，在競選中走過了籌款、走進社區、關心選民等多個環節，今天最後的時刻要衝刺，也感謝社區和志願者們的付出和對我的支持，下午繼續走訪華埠與十九街拜票。且30多位志願者會一起發放他們的競選宣傳單。

第六區市議員麥德誠早上8點與謝安宜走進SoMo社區拜票。加州參議員威善高與第八區市議員華頌善到場支持。謝安宜身著紅色上衣，以表示可以帶來好的運氣，她說道，我從沒想到有一天會體驗競選拜票，這是我第一次參與競選，心情非常的愉快，當然也很緊張。我和我的辦公室會盡最大的努力去支持和愛護這個城市。