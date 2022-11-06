金山牙醫徐麗麗男友 網球場結識兇手

Nelson在網球場上認識後來被捕的兇手貝森（Hasheem Bason）。（電視截圖）

記者劉先進／屋崙 報導

北加屋崙（也譯奧克蘭 ）知名牙醫徐麗麗（Lili Xu）被男友Nelson Chia僱兇謀殺案件進一步更新。根據ABC 7知名亞裔 記者Dion Lim報導，Nelson在網球場上認識後來被捕的兇手貝森（Hasheem Bason）。Nelson雇用貝森一起打球。他會開保時捷帶著貝森到球場 ，兩人共進午餐。

7月份，Nelson開始和貝森溝通僱兇殺人。後者於8月21日在事發地點伏擊，開槍殺死徐麗麗。33歲的貝森在小西貢的一家按摩店外開槍，殺死薛麗麗。由於事發社區搶劫頻繁，最初被認為是一次劫殺。Nelson在採訪中淚如雨下，也認為徐麗麗被殺死因為種族原因。但案件在10月底驚奇逆轉，震驚華人社區。徐麗麗相戀15年的男友Nelson被控僱兇殺人、在獄中自殺。

退休的大學教授庫尼（Thomas Cooney）說，對於Nelson被捕，「並非我所期望的，但我不驚訝。」庫尼說，他大約12年前在戴維斯網球館（Davie Tennis Stadium）首次見到貝森。經網上記錄證實，貝森是一名員工。庫尼偶爾會和Nelson一起打球。「在那段時間，相比於Nelson，我和貝森更親近。貝森個子高大，在球場有天賦。」庫尼說，他曾一度探討過讓貝森被大學球隊考察和招募的可能方法。

接近調查的消息人士說，在貝森的社交媒體上，可以看到他拿著網球拍的微笑照片。 Nelson的兒子形容說，父親是一個操縱大師，是一個有反社會傾向的人。

在徐麗麗被害後不久，Nelson也在採訪中證實，他是一個狂熱的網球運動員。庫尼說，Nelson最終雇用貝森，和他一起打球。兩人經常在一起，一起乘坐Nelson的汽車到達球場，「Nelson有一輛敞篷保時捷，一輛賓利，還有一輛寶馬。貝森與Nelson一起到達球場，一起離開，兩人共進午餐，諸如此類。」