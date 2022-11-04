專家發現 美國亞裔社區健康護理方面遭遇不公平

霍華德高呼籲解決亞裔在學術醫學領域中面臨的隱形歧視（記者陳爍嘉/攝影）

哈佛大學韓裔教授霍華德高（Howard Koh）在由史丹福亞洲健康研究與教育中心 (The Stanford Center for Asian Health Research and Education，簡稱CARE)舉辦的2022年胃癌峰會上發表了主題為「亞裔 人群的健康政策的平等」（Health Policy and Health Equity For AANHPI Population）的演講，向人們介紹了美國亞裔在健康護理方面遭遇的不公平現狀。霍華德高在被奧巴馬總統（Barack Obama）提名後，曾擔任美國衛生與公眾服務部的助理秘書（the Assistant Secretary）。

霍德華高呼籲解決亞裔在學術醫學 領域中面臨的隱形歧視 ，包括無法被看見和被排斥。他表示，美國人口中有7%是亞裔，但是只有0.17%的國家衛生研究所存在專門針對亞裔健康需求的研究經費。在美國醫學院的畢業生中存在20%的亞裔，但是擔任醫學院院長職位的亞裔佔比卻低於2%。美國亞裔人群的許多健康數據經常是不完整的，被錯誤歸類的，甚至是不存在的。

為了解決學術醫學領域中針對亞裔的隱形歧視現象，霍德華高呼籲醫院為亞裔患者提供以患者為中心的護理；提供多語言服務，識別和避免對亞裔患者關於種族，出生地，第一語言，社會經濟地位，文化水平，配偶或伴侶，性取向或性別認同，殘疾情況，世界觀的臆測。

模範少數族裔（Model minority）的稱號導致了許多在社會底層掙扎的亞裔美國人很容易被社會和政客忽視，甚至讓他們為自己的尷尬處境感到羞恥，這是不公平的。社會需要在各個方面公平地對待亞裔群體。