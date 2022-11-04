我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗腎診所是否需有醫護在場 加州29號提案雙方激辯

期中選舉前夕推特大裁員 前員工曝：沒人手打擊假消息

專家發現 美國亞裔社區健康護理方面遭遇不公平

記者陳爍嘉／聖荷西即時報導
霍華德高呼籲解決亞裔在學術醫學領域中面臨的隱形歧視（記者陳爍嘉/攝影）
霍華德高呼籲解決亞裔在學術醫學領域中面臨的隱形歧視（記者陳爍嘉/攝影）

哈佛大學韓裔教授霍華德高（Howard Koh）在由史丹福亞洲健康研究與教育中心 (The Stanford Center for Asian Health Research and Education，簡稱CARE)舉辦的2022年胃癌峰會上發表了主題為「亞裔人群的健康政策的平等」（Health Policy and Health Equity For AANHPI Population）的演講，向人們介紹了美國亞裔在健康護理方面遭遇的不公平現狀。霍華德高在被奧巴馬總統（Barack Obama）提名後，曾擔任美國衛生與公眾服務部的助理秘書（the Assistant Secretary）。

霍德華高呼籲解決亞裔在學術醫學領域中面臨的隱形歧視，包括無法被看見和被排斥。他表示，美國人口中有7%是亞裔，但是只有0.17%的國家衛生研究所存在專門針對亞裔健康需求的研究經費。在美國醫學院的畢業生中存在20%的亞裔，但是擔任醫學院院長職位的亞裔佔比卻低於2%。美國亞裔人群的許多健康數據經常是不完整的，被錯誤歸類的，甚至是不存在的。

為了解決學術醫學領域中針對亞裔的隱形歧視現象，霍德華高呼籲醫院為亞裔患者提供以患者為中心的護理；提供多語言服務，識別和避免對亞裔患者關於種族，出生地，第一語言，社會經濟地位，文化水平，配偶或伴侶，性取向或性別認同，殘疾情況，世界觀的臆測。

模範少數族裔（Model minority）的稱號導致了許多在社會底層掙扎的亞裔美國人很容易被社會和政客忽視，甚至讓他們為自己的尷尬處境感到羞恥，這是不公平的。社會需要在各個方面公平地對待亞裔群體。

亞裔 醫學 歧視

上一則

史丹福胃癌宣傳月：亞裔是胃癌的高危人群

下一則

肺癌篩檢低劑量電腦斷層掃描 灣區也有低價自費可選

延伸閱讀

美國防次長：中國幾年內不會侵台 但會加大施壓

美國防次長：中國幾年內不會侵台 但會加大施壓
裘莉仍需努力？民調顯示7成美國觀眾仍喜歡布萊德彼特

裘莉仍需努力？民調顯示7成美國觀眾仍喜歡布萊德彼特
專家提醒冬令時間規律作息 勿疲勞駕駛

專家提醒冬令時間規律作息 勿疲勞駕駛
洗衣時拉鍊該不該拉上？專家一致同意「這做法」才對

洗衣時拉鍊該不該拉上？專家一致同意「這做法」才對
CNN民調：75%國民認為美國經濟陷衰退

CNN民調：75%國民認為美國經濟陷衰退

熱門新聞

徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（親友供圖）

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

2022-10-28 15:01
好友30日說，徐麗麗8月21日遭男友Nelson謀殺當天，準備要和Nelson分手。（親友供圖）

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

2022-10-30 22:25
徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（好友供圖）

徐麗麗遇害前 男友曾想偷偷轉移她資產

2022-10-29 02:18
73歲華裔男友Nelson Peter Chia，因經濟利益雇兇殺人，如果徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬。（警方供圖）

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

2022-11-01 21:38
裴洛西住處所在的街區已被舊金山警局封鎖，現場有大量聯邦探員、警員出入。（記者王子涵/攝影）

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

2022-10-28 15:41
圖為73歲的Nelson Peter Chia被逮捕畫面。（視頻截圖）

買兇殺女友徐麗麗 73歲男友入獄當天上吊亡

2022-10-29 02:19

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
洗衣機洗拉鍊衣物該不該拉上？專家一致同意「這做法」才對

洗衣機洗拉鍊衣物該不該拉上？專家一致同意「這做法」才對
推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知

推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友