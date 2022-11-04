我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗腎診所是否需有醫護在場 加州29號提案雙方激辯

期中選舉前夕推特大裁員 前員工曝：沒人手打擊假消息

史丹福胃癌宣傳月：亞裔是胃癌的高危人群

記者陳爍嘉／巴洛阿圖即時報導
史丹福亞洲健康研究與教育中心副主任周華華（記者陳爍嘉/攝影）
史丹福亞洲健康研究與教育中心副主任周華華（記者陳爍嘉/攝影）

11 月是胃癌宣傳月。胃癌這是一種致命的癌症，每年有2萬7000名美國人被診斷患有胃癌，是全球癌症死亡的第三大原因。胃癌早期通常沒有什麼明顯的症狀，患者如果等到自己的身體出現疼痛之後再去做檢查，基本上他的病情就已經到達晚期了。

亞裔是胃癌的高危人群，但即使在存在高風險的亞裔社區中，也沒有關於早期發現或降低胃癌風險的意識和國家策略。少數族裔社區對胃癌風險的認識不足可能是美國最重要的未解決的醫療保健差距之一。

史丹福亞洲健康研究與教育中心副主任，史丹福醫學院消化內科和肝病科專家周華華（Joo Ha Hwang）介紹道，胃癌在白種人身上鮮少出現，但是在亞裔社區裡卻很常見。

周華華希望美國也能採取類似的行動保護少數族裔免受來自胃癌的死亡威脅。他說，「我們現在已經知道亞裔是胃癌的高危人群了，如果我們能夠在美國採取策略性的保護計畫，在患者胃癌的早期就檢查出這種癌症，甚至是預防胃癌的發生，我們就能減少悲劇的發生。目前實現這個計畫的困難在於如何說服醫療保險公司點頭同意」。

雖然目前在政策上採取胃癌防禦計畫存在挑戰，但身在美國的亞裔也可以有意識地要求醫生為自己進行胃癌檢查（比如Endoscopy test），以保護自己免受晚期胃癌所帶來的威脅。周華華建議有出現腹部疼痛，經常嘔吐，或血檢結果不正常狀況的亞裔美國居民，特別是40歲以上的居民，直接要求醫生為自己進行胃癌檢查。

亞裔 癌症 醫療保險

上一則

丈夫出院返家 裴洛西籲尊重隱私

下一則

專家發現 美國亞裔社區健康護理方面遭遇不公平

延伸閱讀

美國防次長：中國幾年內不會侵台 但會加大施壓

美國防次長：中國幾年內不會侵台 但會加大施壓
裘莉仍需努力？民調顯示7成美國觀眾仍喜歡布萊德彼特

裘莉仍需努力？民調顯示7成美國觀眾仍喜歡布萊德彼特
謊稱史丹福學生 混跡校園1年

謊稱史丹福學生 混跡校園1年
史丹福醫學教授傑克勒：調味菸草廣告 錯誤暗示無礙健康 誘人成癮

史丹福醫學教授傑克勒：調味菸草廣告 錯誤暗示無礙健康 誘人成癮
英相蘇納克愛妻是印度「蓋茲」之女 史丹福MBA相識相戀

英相蘇納克愛妻是印度「蓋茲」之女 史丹福MBA相識相戀

熱門新聞

徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（親友供圖）

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

2022-10-28 15:01
好友30日說，徐麗麗8月21日遭男友Nelson謀殺當天，準備要和Nelson分手。（親友供圖）

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

2022-10-30 22:25
徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（好友供圖）

徐麗麗遇害前 男友曾想偷偷轉移她資產

2022-10-29 02:18
73歲華裔男友Nelson Peter Chia，因經濟利益雇兇殺人，如果徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬。（警方供圖）

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

2022-11-01 21:38
裴洛西住處所在的街區已被舊金山警局封鎖，現場有大量聯邦探員、警員出入。（記者王子涵/攝影）

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

2022-10-28 15:41
圖為73歲的Nelson Peter Chia被逮捕畫面。（視頻截圖）

買兇殺女友徐麗麗 73歲男友入獄當天上吊亡

2022-10-29 02:19

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
洗衣機洗拉鍊衣物該不該拉上？專家一致同意「這做法」才對

洗衣機洗拉鍊衣物該不該拉上？專家一致同意「這做法」才對
推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知

推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友