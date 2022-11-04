史丹福胃癌宣傳月：亞裔是胃癌的高危人群

史丹福亞洲健康研究與教育中心副主任周華華（記者陳爍嘉/攝影）

11 月是胃癌宣傳月。胃癌這是一種致命的癌症 ，每年有2萬7000名美國人被診斷患有胃癌，是全球癌症死亡的第三大原因。胃癌早期通常沒有什麼明顯的症狀，患者如果等到自己的身體出現疼痛之後再去做檢查，基本上他的病情就已經到達晚期了。

亞裔 是胃癌的高危人群，但即使在存在高風險的亞裔社區中，也沒有關於早期發現或降低胃癌風險的意識和國家策略。少數族裔社區對胃癌風險的認識不足可能是美國最重要的未解決的醫療保健差距之一。

史丹福亞洲健康研究與教育中心副主任，史丹福醫學院消化內科和肝病科專家周華華（Joo Ha Hwang）介紹道，胃癌在白種人身上鮮少出現，但是在亞裔社區裡卻很常見。

周華華希望美國也能採取類似的行動保護少數族裔免受來自胃癌的死亡威脅。他說，「我們現在已經知道亞裔是胃癌的高危人群了，如果我們能夠在美國採取策略性的保護計畫，在患者胃癌的早期就檢查出這種癌症，甚至是預防胃癌的發生，我們就能減少悲劇的發生。目前實現這個計畫的困難在於如何說服醫療保險 公司點頭同意」。

雖然目前在政策上採取胃癌防禦計畫存在挑戰，但身在美國的亞裔也可以有意識地要求醫生為自己進行胃癌檢查（比如Endoscopy test），以保護自己免受晚期胃癌所帶來的威脅。周華華建議有出現腹部疼痛，經常嘔吐，或血檢結果不正常狀況的亞裔美國居民，特別是40歲以上的居民，直接要求醫生為自己進行胃癌檢查。