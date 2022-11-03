華人祖母帶孫過馬路遭撞飛重傷 擔心救護車貴不敢上車

肇事駕駛不顧在過馬路的祖孫，撞擊後還逃逸。（警方提供）

聖荷西華人 眾多的貝律耶薩地區日前發生一宗誇張的交通事故，引起社區公憤。一名來自四川的華人老太太帶著三歲孫兒過馬路時，遭一輛疾駛而過的車輛撞飛；而肇事駕駛竟然完全沒有下車查看，反而快速逃逸。在附近民眾熱心提供線索之下，聖荷西警方不久後就到嫌犯家中，將肇事的20歲駕駛Alexa Hadji Latiph逮捕歸案，而她也坦承犯行。嫌犯被捕後先被羈押至聖他克拉拉縣監獄，隨後交保候傳。

代表受害者的律師張弛3日向本報透露，遭撞的祖母是來自四川，原本在國內的職業是小學老師。從附近監控視頻中可清楚看見，當天她是推著嬰兒車在斑馬線準備過馬路遭嫌犯駕車撞飛。坐在嬰兒車裡的三歲的小孩當時沒有大礙，但祖母傷勢較為嚴重，不過因為擔心高額醫療帳單，因此第一時間婉搭救護車拒送醫。後來是在家人到場後，才用私家車送往醫院急診。

張弛說，許多華人都會互相告知美國醫療費用高昂，光是救護車賬單可能就要數千元，也因此這類婉拒就醫情況不罕見。事發後祖母先是被送到El camino醫院，不過因為經檢查有多處骨折、傷勢較重，後來再被轉到聖荷西的Valley醫學 中心。祖母在醫院住院三天治療，目前正在休養中，所幸沒有生命危險。

依據聖荷西警方的調查顯示，該宗肇事逃逸案件事是發生在10月25日傍晚5時41分左右，地點位於聖荷西95132郵遞區號的Sierra路與Mauna Kea Lane交口處。畫面顯示，該名駕駛駕車高速往西行駛，事故後並未停下查看。

張弛指出，過往肇事逃逸通常是晚上天色昏暗時發生，而這件案子則是發生在光天化日下，社區民眾得知消息後也特別激憤。不少人向警方提供線索，也因此能夠順藤摸瓜快速破案。