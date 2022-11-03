藝術家古銑賢將辦個展 舊金山政府定「古銑賢日」

藝術家古銑賢將辦個展，舊金山政府將在開幕式中宣布「古銑賢日」的命名。（古銑賢提供）

灣區 知名畫家古銑賢將於舊金山 舉辦「大彩飛揚」個展，展覽開幕酒會於6日舉行。特別的是，舊金山市長布里德（London Breed）也將於當日宣佈該日為舊金山「古銑賢日」，命名儀式會於當日下午在舊金山市政廳舉行。

生於廣東梅州的古銑賢，在台灣國防大學政戰學院藝術系畢業後曾從事藝文工作，來美後又在新聞界服務長達25年。古銑賢從小就喜歡筆墨文章，後師承當代山水大師傅狷夫、花鳥名家邵幼軒等老師，多年來在藝術上不斷精進，曾受邀至廣東美術館、深圳雅昌藝術館、硅谷亞洲藝術中心等地展覽並出版畫冊。目前他也是舊金山中華藝術學會名譽會長，多年來為中華文化的推廣與交流努力。

這次中展覽將涵括60餘幅畫作，展出作品色彩濃烈意象蒼茫，被形容為「將傳統文人的胸中丘壑與西方繪畫的光影意趣巧妙融合，陶鑄出一幅幅大器磅礴的當代山水畫卷。所表現物象突破了山水傳統的圖示，卻滲透著濃厚中國文化情結，自在遊走於具象和抽象之間，給觀眾留下豐富的想象空間。」

古銑賢表示，自己渴望、也刻意實踐彩墨，希望能拉近東西方文化的認知與交融，建立更宏觀的視野，開拓更寬容的心靈世界，把搭建真、善、美的橋樑，作為一個藝術人的職志和理想。特別是山水畫，「山山水水是我夢寐以求和憧憬的一種意境。以前因為工作關係忙碌，鮮少有機會出去旅行，每天大多生活在水泥叢林裡，但每次只要遇到大山大海，心裡都非常震撼。我希望自己可以融入自然，所以選擇用彩筆把心中的山水表現出來。藉由心中的山水，來滿足憧憬和嚮往。」

此次展出的作品色彩豐富令人印象深刻。他進一步解釋，傳統中國畫多半以淡彩或單一水墨為主要節奏；但近代以來，因或許因為資訊的發達與文化交流，以及繪畫前輩們的探索，西洋繪畫的文化理論、色彩和構圖逐漸被引入傳統中國畫的創作思考中。而像是色彩與光影，就對傳統水墨畫的創作帶來很多的影響和改變。

「傳統山水畫較注重勾勒，潑彩山水的意境則是透過重彩來營造。」古銑賢表示，藉由大面積地潑彩、潑墨來形塑意境和氣韻，墨韻彩暈是整幅畫面中的主要存在，「當彩墨被自然潑灑在紙上，任其自由流動，進而再處理出各種深淺，及處於具象與抽象之間的山水形象，是在嘗試創造出一種無墨勝有墨，無形勝有形，無筆法而勝過有筆法的境界。」

古銑賢並說，通常潑彩山水的畫面效果看起來非常真實，但是當仔細去研究的時候，卻會發現那些山石草木都沒有具體的形，而是墨與彩的組合。事實上，中國畫創作一直有意象造型的表現傳統，畫家描繪的不是客觀真實的山水，而是融合了自己主觀意念的一種抽象情境表達。因此，在創作過程中，透過彩與墨的相互流動、撞擊，以及濃淡深淺不一墨韻的抽象化造型，可以創造出自己心中的山水。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建華指出，古銑賢的畫不僅將人生經驗與對於世事的感歎一一形諸墨彩，作品中更是傳達了情志。舒建華說，疫情 三年以來，古銑賢以畫室為重，專注在家中創作，實踐著自己對筆墨的探索，常常畫到忘我的境界，「繪畫是人類精神文明及精神財富的主要象徵。透過藝術家的彩筆，傳達出蘊藏人類心靈深處的生命活力。」

古銑賢作品展暨舊金山市政府宣布命名「古銑賢日」開幕時間11月6日（日）下午2時至5時。地址：1 Dr Carlton B Goodlett Pl, San Francisco, CA 94102。