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眼科醫師陳建仁 將談靈魂之窗常見疾病與預防

記者李榮／密爾比達即時報導
陳建仁將介紹眼睛相關保健問題，並回答民眾疑惑。（陳建仁提供）
陳建仁將介紹眼睛相關保健問題，並回答民眾疑惑。（陳建仁提供）

現代人生活壓力大、伴隨著科技發達，總是3C產品不離身，然而過度使用對眼睛造成極大傷害。金山灣區「媽媽教室」將於11月4日邀請到Kaiser醫院的眼科主任陳建仁醫師以「靈魂之窗常見疾病之預防與治療的探討 」為題，分享眼科知識和護眼訊息。

陳建仁12歲時自台灣移民來美國，柏克萊加大（ University of California, Berkeley）畢業後，在印第安那大學醫學院及Tufts University的「New England Eye Center」完成醫學訓練，2001年加入Kaiser醫院，專精白內障、青光眼及眼皮的手術。平時他也經常參與社區活動和公益講座，對大眾眼睛健康的衛教貢獻心力。另外，陳建仁也曾到中國四川成都進行眼科手術的示範和教學。

當日課程內容包括：白內障、青光眼、乾眼症、飛蚊症、黃斑網膜症、針眼、眼結膜出血、糖尿病視網膜等眼睛常見疾病介紹，以及電腦使用與眼睛健康、小孩鬥雞眼、近視保護等，此外也會包括各式眼疾的預防與治療探討。講座後，也安排問答交流環節，供民眾提問。

講座時間：11月4日 （周五）上午10時至11時30分。「醫健講座」題目「靈魂之窗常見疾病之預防與治療的探討」。上課地點： Zoom（Meeting ID：998-806-3500, Password: Modesto101 [M請大寫] ）。講座登入會在課程開始的10分鐘前提前開放。詳情以及詢問電話：（408）252-7070。講座免費參加。

手術 醫學 柏克萊加大

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