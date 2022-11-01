徐麗麗案攝像畫面助破案 華人監控業者扮福爾摩斯

監控錄下作案時的影像。（葉志浩提供）

北加屋崙 （也譯奧克蘭）今年8月發生華人 牙醫徐麗麗在光天化日之下遭槍手殺害的事件，駭人聽聞。事發時一度有不少社區民眾擔心是仇恨犯罪，或是歹徒隨機搶劫，但警方調查後證據顯示，徐麗麗的73歲華裔男友Nelson Peter Chia，很可能因為財務動機買兇殺人。而背後提供證據的一個關鍵人物，是在華人圈頗具知名度的監控業者葉志浩（Simon Ip）。

該宗謀殺案件是發生在今年8月21日下午，地點在小西貢社區。當時Nelson Peter Chia開車，徐麗麗坐在旁邊，準備一起去屋崙小西貢的一間按摩店按摩。當徐麗麗的車停在按摩店對面、屋崙E11街夾5街附近後不久，兇嫌駕駛車輛突然停在旁邊，快步下車繞過去朝徐麗麗開槍。

監控業者葉志浩（Simon Ip）在事發後就於社群網公開部分現場影片。葉志浩說，自己與按摩店老闆是多年朋友，有幫他們裝監控，槍擊發生後大家人心惶惶，擔心是仇恨犯罪或是治安事件，讓民眾不敢去當地消費。徵得業主同意後，葉志浩遠端連上監控系統與畫面，卻發現一些奇怪的端倪。

他表示，現場架設的魚眼監視器較清楚地記錄下事發經過，反覆看了幾次，認為實在不像是搶劫開槍。放大看了之後更覺得奇怪，因為槍手是繞過駕駛，跑過去將徐麗麗推在地上後行兇，「完全沒有（像搶匪一樣的）警告，也沒有要錢。就是連續開槍。」

愈想愈不對的葉志浩（Simon Ip）詢問按摩店老闆，得知當天按摩行程是Nelson Peter Chia安排的預約。且據側面瞭解，其實徐麗麗本人不是特別喜歡去這家店按摩，通常都是Nelson Peter Chia提議；而Nelson Peter Chia雖是常客，不過為人卻不大方，常常兩個人才給10元小費。

葉志浩當時就在社群媒體 放出一些監控畫面與錄像，部份也被主流新聞台引用，不過第一時間並沒有完全公開提出所有證據與懷疑，而是將資料交給警方確認辦案的方向，畢竟還在偵辦中，不好將所有證據公布。他指出，當時畫面就可看出應不是隨機犯案。而且事發前幾十分鐘，兇嫌駕駛的白色凌志轎車就已經在附近閒繞，似是等徐麗麗的出現。

而且，從附近幾支監控畫面可以發現，事發前附近還曾經有至少兩輛警車經過，「如果是單純找人行搶，看到有警察經過，應該會想辦法離開找別的地方作案，不太可能還繼續留在當地找獵物。」另一方面，加州47號提案對於950元以下的財產盜竊視為輕罪，「原本大家就已經在開玩笑，以後歹徒沒事就沒有必要搶劫殺人。」

「說老實話，這一兩年監控生意非常好。」葉志浩指出，近來灣區治安問題很多，因此許多商家與私人住家都決定安裝監控。有些人使用的是Ring等較為簡易安裝的產品，但是這類攝像頭的解析度比起專業的監控較不清楚、死角也較多，而且走的是無線網路，若網路不佳或停電時就無法作用。當然也有不少人安裝較為專業的設備，一方面是對罪犯更有嚇阻效果，再來就是若另外加上不斷電系統，保護就更為完整，同時視野覆蓋面積也更強大。

教唆殺害徐麗麗的男友Nelson Peter Chia與動手的35歲的Hasheem Bason已經在日前遭警方逮捕，並且被控謀殺罪不得保釋。不過，就在被捕入監不久後，73歲的Nelson Peter Chia在阿拉米達縣的聖他瑞塔監獄（Santa Rita Jail）中上吊身亡。