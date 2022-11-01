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保障退伍軍人收入權益 馬兆明再起新法 獲老兵支持

記者王子涵／舊金山即時報導
若馬兆明的法案被通過，將成為全美首部保護退伍軍人僱員的法律。（記者王子涵/攝影）
若馬兆明的法案被通過，將成為全美首部保護退伍軍人僱員的法律。（記者王子涵/攝影）

十一月正值舊金山退伍軍人月，為保護退伍軍人被徵召期間的收入穩定，舊金山第四區市議員馬兆明（Gordon Mar）1日宣佈提出新法案，要求大型企業在軍人僱員被徵召期間，支付全額薪水。若該法案被通過，將成為全美首部保護退伍軍人僱員的法律。

馬兆明表示，舊金山約有2000人服役，他們不僅為國家安全做出犧牲，更為舊金山市的經濟繁榮做出貢獻。在更多的國內緊急情況和自然災害中，退伍軍人成為關鍵的響應者。他強調了國民警衛隊預備役人員的付出，如在2020年大選前後保衛國會大廈、加州山火災害以及新冠疫情。「退役後他們面臨很多挑戰，如就業歧視、收入無保障、經濟壓力、精神心理壓力甚至自殺等，其比例遠高於普通工人。」馬兆明說。

「被徵召軍人收入保護法案」將要求僱員超過100人的大型企業向因軍事原因被徵召的軍人僱員，支付全額的薪水，時間最長為30天。馬兆明強調，該權利已經在城市其他公共部門中推廣開來，一些私營企業如Salesforce更為其軍人員工提供長達一年的帶薪休假補償。

「在退伍軍人月的第一天，我們提出這項立法，是為了支持預備役軍人，感謝他們為國家做出的犧牲。」馬兆明說。

馬兆明的提案得到了市議員梅義加（Myrna Melgar）、退伍軍人及市立大學校董、王兆倫（Alan Wong）、退伍海軍及退伍軍人事務委員陳國慶（Hanley Chan）等人的支持。

若馬兆明的法案被通過，將成為全美首部保護退伍軍人僱員的法律。（記者王子涵/攝影）
若馬兆明的法案被通過，將成為全美首部保護退伍軍人僱員的法律。（記者王子涵/攝影）

舊金山 加州 就業

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